スキンケア発想で頭皮と心を整える！ コタ「コタヘッドスパ ピュレス」

記事ポイント コタのヘッドスパメニュー専用品「コタヘッドスパ ピュレス」が2026年5月13日に発売スキャルプフローラに着目したスキンケア発想の処方を採用ヘアカラー後のデリケートな頭皮にも配慮した全4アイテム構成 コタのヘッドスパメニュー専用品「コタヘッドスパ ピュレス」が2026年5月13日に発売スキャルプフローラに着目したスキンケア発想の処方を採用ヘアカラー後のデリケートな頭皮にも配慮した全4アイテム構成

コタから、頭皮と心のバランスを整えるヘッドスパメニュー専用品が登場します。

“わたしをほどく わたしの余白”をブランドコンセプトに掲げた「コタヘッドスパ ピュレス」を紹介していきます。

コタ「コタヘッドスパ ピュレス」

発売日：2026年5月13日（水）販売先：コタ代理店、美容室向け（美容室専売品）ラインナップ：全4アイテム（ベースクレンジング／ブレンドクレンジング／スキャルプウォッシュ／スキャルプトリートメント）

「コタヘッドスパ ピュレス」は、コタが2026年5月13日に発売するヘッドスパメニュー専用品です。

“わたしをほどく わたしの余白”というブランドコンセプトのもと、こだわり抜いたスキンケア発想の処方設計で頭皮と心のバランスを整えていきます。

頭皮のことを考えた2つのこだわりが、製品の大きな特徴となっています。

スキャルプフローラに着目したスキンケア発想の処方

1つ目のこだわりは、スキャルプフローラに着目したスキンケア発想の処方です。

頭皮には善玉菌・日和見菌・悪玉菌といった様々な常在菌が存在しており、これらの集まりを「スキャルプフローラ」と呼びます。

うるおいを与えることで常在菌のバランスが整い、バリア機能を助けて揺らぎにくい頭皮へと導いてくれます。

2つ目のこだわりは、ヘアカラー後のケアに配慮した処方です。

ヘアカラー後のデリケートになりやすい頭皮に、うるおいを与えながらマイルドな洗浄力で優しく洗い上げるため、ヘアカラーの色落ちを軽減します。

さらに頭皮に残留した過酸化水素を水と酸素に分解し、酸化ダメージを軽減することで頭皮環境を健やかに保ちます。

全4アイテムのラインナップ

「コタヘッドスパ ピュレス」は、4つのステップで構成されていました。

「ピュレス 1 ベースクレンジング」（480g）と「ピュレス 2 ブレンドクレンジング」（480g）の2種のクレンジングに加え、「ピュレス 3 スキャルプウォッシュ」（160g）で頭皮を優しく洗浄します。

仕上げには「ピュレス 4 スキャルプトリートメント」（480g）で頭皮を整えるラインナップです。

いずれも業務用の美容室専売品となっており、スーパーやドラッグストア、インターネットでの一般販売は行っていません。

スキンケア発想の処方で頭皮の常在菌バランスを整え、揺らぎにくい頭皮環境へと導いてくれる製品です。

ヘアカラー後のデリケートな頭皮にも対応しており、色落ち軽減と頭皮ケアを両立しています。

美容室でのヘッドスパ体験を通じて、頭皮と心のバランスを整えられる全4アイテム構成が魅力となっています。

コタ「コタヘッドスパ ピュレス」の紹介でした。

よくある質問

Q. コタヘッドスパ ピュレスはいつ発売ですか？

A. 2026年5月13日（水）に発売します。コタ代理店および美容室向けの販売となっています。

Q. コタヘッドスパ ピュレスはどこで購入できますか？

A. 美容室専売品のため、取扱い美容室でのみ購入できます。スーパーやドラッグストア、インターネットでの一般販売は行っていません。

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