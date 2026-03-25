◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

北海道の大学野球が過渡期を迎えている。道内２連盟のうちＷＢＣ日本代表の日本ハム・伊藤大海（苫小牧駒大）、ソフトバンク・周東佑京（東農大北海道）らを輩出した北海道学生連盟は、加盟校の減少により今季から新たな開催方式に移行する。

同連盟には１９年全日本大学選手権４強の東農大北海道、春秋計５度全国大会出場の函館大などが所属。網走、函館、苫小牧、旭川、釧路と毎週のように長距離移動を繰り返すことから、全国屈指の過酷なリーグとしても知られる。

昨春までは１部（６校）、２部（２校）に分かれて入れ替え戦も実施された。一方、昨秋限りで北洋大が休部になったほか、同秋時点で１〜３年生が５人だった旭川市大は今春の出場を確約できない状況に。最少６大学で開催の可能性もあり、方式の変更を議論してきた。

結果的には旭川市大と部員不足で連盟を脱退していた北見工大が、入試の結果を受け９人以上を確保できる見込みとなった。昨秋と同じ８校だが、同じような状況に陥る可能性も踏まえて今春から２部を廃止。２グループに分けてリーグ戦を実施し、各上位２校による順位決定戦で優勝が争われることになった。

８校中６校が公立大で、来年度以降の選手確保は不透明。同連盟関係者は「今よりチーム数が増えることは考えにくい。７、６チームになったときにどうするかも踏まえて、学生が均等に試合をできる環境を整えなければいけない」と話す。今後は札幌圏の大学で構成される札幌学生連盟との合併や、リーグ再編が議論される見通しだ。（野球担当・島山 知房）

◆島山 知房（しまやま・ともふさ）２０２２年入社。硬式野球部マネジャーを務めた立命大では元広島・山足、元巨人・桜井と同期。