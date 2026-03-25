ホテルニューオータニ博多の「ポムポムプリンルーム」に、30周年デザインのカードキーが期間限定で登場！

「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明！ラボルーム」の2つのテーマルームへの宿泊でもらえる、人気の「ポムポムプリン」グッズも引き続き持ち帰れます☆

ホテルニューオータニ博多 サンリオ「ポムポムプリンルーム」30周年記念グッズ

料金：エグゼクティブツインルーム（26.5平方メートル） 1室1名 37,000円〜／1室2名 54,000円〜

※1室1〜2名利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税を含む

※土曜日・休前日は、1名あたり4,000円の追加料金が加算されます

部屋数：1日2室限定

販売期間：2026年4月〜2026年6月の宿泊 予約受付中

※インターネット予約限定

今後の販売予定：

・2026年7月〜9月の宿泊：2026年6月1日（月）より販売予定

・2026年10月〜12月の宿泊：2026年9月1日（火）より販売予定

1996年のデビュー以来、のんびりやでマイペースなキャラクターとして多くの人に愛され続けているサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」

2026年に30周年という記念の年を迎えました。

ホテルニューオータニ博多には「ポムポムプリン」と一緒に特別なひとときを過ごせるコラボレーションルームがあります。

今回、30周年を記念したデザインのカードキーとカードキーケースが、2026年12月までの期間限定で登場します☆

2種類の客室デザイン

ポムポムプリンがいっぱいルーム

「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明！ラボルーム」の2つのテーマルームから選べる「ポムポムプリンルーム」

かわいいを発明！ラボルーム

「ポムポムプリン」の世界観に囲まれながら、心ときめく特別なひとときを過ごせます。

限定オリジナルグッズ

「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」宿泊プランのためにデザインされたオリジナルのお持ち帰りグッズ。

今回、ここでしか手に入らない「ポムポムプリン」30周年を記念したデザインのカードキー、カードキーケースが登場します。

これまでの宿泊プランでも好評のグッズを紹介していきます☆

ぬいぐるみ＆アクリルチャーム

サイズ：ぬいぐるみ（H16ｘW12.4ｘD12cm）、アクリルチャーム（W4ｘH4.7cm）

「ポムポムプリン」デザインのぬいぐるみ＆アクリルチャーム。

ぬいぐるみ足裏の「HAKATA」は福岡旅行の思い出にぴったりです。

チャームはぬいぐるみから取り外して手持ちのバッグやポーチなどに付け替えもできます。

今治タオル

サイズ：W33ｘH80cm

「ポムポムプリン」のワンポイントが刺繍されたやわらかい肌触りの今治タオル。

ホテルマンの姿の「ポムポムプリン」がキュートです☆

博多織ポーチ

サイズ：H15ｘW20cm

伝統的工芸品である博多織の献上柄を織り上げた限定ポーチ。

光沢と織りの立体感は博多織ならではです。

ポムポムプリンについて

誕生日：4月16日のお天気いい日

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ「ポムポムプリン」

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」です。

くつ集めが趣味で、特技は、お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれること。

将来の夢は、もっともっとおっきくなることです。

飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家です。

ハッピーなイラストがかわいい、30周年記念デザインのカードキー＆カードキーケース！

「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」宿泊プランの2026年4月から2026年6月までの予約を受付け中、30周年記念デザインのカードキーは、2026年12月までの期間限定です。

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