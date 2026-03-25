LiSA、NHKオフィスで梶浦由紀と『鬼滅の刃』の「炎」熱唱 レアな状況に「今日が一番緊張しました…」
NHKの音楽番組『tiny desk concerts JAPAN』に、作曲家・梶浦由紀が出演する。NHK総合で3月30日、NHKワールド JAPANで3月29日と30日に放送される。
【写真】楽しそう！ゲストボーカル＆ベンドとの集合ショット
米公共ラジオNPRの人気企画『Tiny Desk Concert』をもとにした同番組は、NHKのオフィスの一角に設けられたスペースでアーティストが小編成の生演奏を披露する企画。今回の収録ではスペシャルゲストとしてLiSAが登場し、2人で『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」をパフォーマンスした。
2人はYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でも披露したピアノと歌の編成で、同曲をパフォーマンス。並んで座り、梶浦のピアノに寄り添うようにLiSAが歌い上げ、静かな歌い出しからラストにかけて力強く響きわたる情感豊かなステージとなった。
NHKのオフィスでの歌唱となったLiSAは「これまで何度も一緒にこの曲を歌わせていただいてきましたけど、今日が一番緊張しました…」と、慣れない環境に戸惑いながらコメント。梶浦も「歌手とこんなに近くで演奏したのは初めて。細かいブレスまで聞こえました」と少し照れた様子を見せながら、「配置的に顔を見合わせることはできませんでしたが、ピアノに映ったLiSAさんの姿を見ながら演奏することができました」と笑顔でパフォーマンスを振り返った。
そのほかの楽曲では、ギター、ベース、ドラムにストリングスやパーカッションを加えた豪華な編成で、梶浦作品の世界観を彩る楽曲を披露。YUUKAとKAORIによる「暁の車」（テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED』挿入歌）、KAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、LINO LEIA、EMIKOによる「蒼穹のファンファーレ」（アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念テーマソング）、「アレルヤ」（劇場版『空の境界 未来福音』主題歌）、さらにKAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、EMIKOによる「Parade」が披露され、ゴージャスなアンサンブルで魅了した。
梶浦は今回の収録について、「聴こえない音があったりもしましたが、部室で演奏しているようで楽しかった。いつもやっているメンバーで、いつもとは真逆の（音量を抑えた）アプローチをすることになって、すごく新鮮な経験だった」と振り返った。
■放送予定
＜NHK総合＞
3月30日（月）前0：25〜前0：54 ※日曜深夜
※NHK ONEで同時・1週間の見逃し配信
＜NHKワールド JAPAN＞
3月29日（日）前11：10〜前11：39 後7：10〜後7：39
3月30日（月）前0：10〜前0：39 前6：10〜前6：39
【写真】楽しそう！ゲストボーカル＆ベンドとの集合ショット
米公共ラジオNPRの人気企画『Tiny Desk Concert』をもとにした同番組は、NHKのオフィスの一角に設けられたスペースでアーティストが小編成の生演奏を披露する企画。今回の収録ではスペシャルゲストとしてLiSAが登場し、2人で『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」をパフォーマンスした。
NHKのオフィスでの歌唱となったLiSAは「これまで何度も一緒にこの曲を歌わせていただいてきましたけど、今日が一番緊張しました…」と、慣れない環境に戸惑いながらコメント。梶浦も「歌手とこんなに近くで演奏したのは初めて。細かいブレスまで聞こえました」と少し照れた様子を見せながら、「配置的に顔を見合わせることはできませんでしたが、ピアノに映ったLiSAさんの姿を見ながら演奏することができました」と笑顔でパフォーマンスを振り返った。
そのほかの楽曲では、ギター、ベース、ドラムにストリングスやパーカッションを加えた豪華な編成で、梶浦作品の世界観を彩る楽曲を披露。YUUKAとKAORIによる「暁の車」（テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED』挿入歌）、KAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、LINO LEIA、EMIKOによる「蒼穹のファンファーレ」（アニメ『ソードアート・オンライン』10周年記念テーマソング）、「アレルヤ」（劇場版『空の境界 未来福音』主題歌）、さらにKAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、EMIKOによる「Parade」が披露され、ゴージャスなアンサンブルで魅了した。
梶浦は今回の収録について、「聴こえない音があったりもしましたが、部室で演奏しているようで楽しかった。いつもやっているメンバーで、いつもとは真逆の（音量を抑えた）アプローチをすることになって、すごく新鮮な経験だった」と振り返った。
■放送予定
＜NHK総合＞
3月30日（月）前0：25〜前0：54 ※日曜深夜
※NHK ONEで同時・1週間の見逃し配信
＜NHKワールド JAPAN＞
3月29日（日）前11：10〜前11：39 後7：10〜後7：39
3月30日（月）前0：10〜前0：39 前6：10〜前6：39