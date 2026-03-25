風間俊介＆浅倉大介、“70周年のディズニーランド”をマニアックに満喫 海外ディズニー紹介動画第2弾公開
俳優の風間俊介とミュージシャンの浅倉大介が出演する海外ディズニーリゾート紹介動画シリーズ第2弾「海外ディズニー／カリフォルニア｜【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」が、ディズニー・スタジオ公式YouTubeで公開された。
【動画】風間俊介＆浅倉大介による超大作“70周年のディズニーランド”
昨年公開されたフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集「海外ディズニー／フロリダ｜【徹底解説】ディズニーホテル30軒回ってみた」は、約3時間に及ぶ長編ながら、多くのファンから支持を集めた。
これを受けて第2弾が実現。今回の舞台は、開園70周年セレブレーション開催中の「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」。ウォルト・ディズニーが自ら構想し完成まで見届けた世界で唯一の“ディズニーランド”だ。 動画では、2つのテーマパーク、3つのディズニー直営ホテル、ダウンタウン・ディズニーを紹介。さらに、前作でも人気を集めた“自腹購入品紹介”も収録し、今回も約3時間の見応えある内容となっている。
オープン当初から人気のアトラクションや、ウォルト・ディズニーのこだわりが息づくスポットなど、ディズニーを深く愛する2人ならではの視点で魅力を丁寧に解説。初めて訪れる人はもちろん、旅行を計画している人にも役立つ内容となっている。
風間は「ウォルト・ディズニーが完成を見届けた唯一のパークであり、ディズニーパークの“原点”ともいえる場所。そのレガシーを余すところなく伝えたいという思いから、熱量のこもった大作になりました」とコメント。浅倉も「世代を超えて愛されるクラシックなアトラクションから最新アトラクションまで、私たちならではの視点で魅力を紹介しています。70年の歴史を持つ“元祖ディズニーランド”の魅力を感じに、ぜひ足を運んでほしい」と呼びかけている。
■風間俊介のコメント（全文）
第1弾として公開したウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集が、多くの方にご支持いただけたことを心より嬉しく思っております。 今回お届けするカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの動画も、ディズニーを愛する皆さまに楽しんでいただける内容になっています。
カリフォルニア ディズニーランド・リゾートは、ウォルト・ディズニーが完成を見届けた唯一のパークであり、ディズニーパークの“原点”ともいえる場所です。そのレガシーを余すところなくお伝えしたいという思いから、熱量のこもった大作となりました。 多くの皆さまにご覧いただき、この特別な場所に思いを馳せていただけたら幸いです。
■浅倉大介のコメント（全文）
我々の海外ディズニーリゾート動画シリーズが、待望の第2弾を公開できることとなり、大変うれしく思います。
今回訪れたのは、2025年に開園70周年を迎え、ウォルト・ディズニーが自ら手がけ、その完成まで見届けた “元祖ディズニーランド”。 世代を超えて愛され続けるクラシックなアトラクションから、まるでウォルト本人が目の前に現れ語りかけてくれるかのような最新アトラクションまで、私たちならではの視点でパークの魅力をご紹介しています。 さらに、3軒のディズニー直営ホテルや、購入したたくさんのグッズ紹介もたっぷり紹介しています。
ぜひ動画をご覧いただき、70年の歴史を持つ“元祖ディズニーランド”の魅力を感じに、足を運んでみてください。
【動画】風間俊介＆浅倉大介による超大作“70周年のディズニーランド”
昨年公開されたフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集「海外ディズニー／フロリダ｜【徹底解説】ディズニーホテル30軒回ってみた」は、約3時間に及ぶ長編ながら、多くのファンから支持を集めた。
オープン当初から人気のアトラクションや、ウォルト・ディズニーのこだわりが息づくスポットなど、ディズニーを深く愛する2人ならではの視点で魅力を丁寧に解説。初めて訪れる人はもちろん、旅行を計画している人にも役立つ内容となっている。
風間は「ウォルト・ディズニーが完成を見届けた唯一のパークであり、ディズニーパークの“原点”ともいえる場所。そのレガシーを余すところなく伝えたいという思いから、熱量のこもった大作になりました」とコメント。浅倉も「世代を超えて愛されるクラシックなアトラクションから最新アトラクションまで、私たちならではの視点で魅力を紹介しています。70年の歴史を持つ“元祖ディズニーランド”の魅力を感じに、ぜひ足を運んでほしい」と呼びかけている。
■風間俊介のコメント（全文）
第1弾として公開したウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集が、多くの方にご支持いただけたことを心より嬉しく思っております。 今回お届けするカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの動画も、ディズニーを愛する皆さまに楽しんでいただける内容になっています。
カリフォルニア ディズニーランド・リゾートは、ウォルト・ディズニーが完成を見届けた唯一のパークであり、ディズニーパークの“原点”ともいえる場所です。そのレガシーを余すところなくお伝えしたいという思いから、熱量のこもった大作となりました。 多くの皆さまにご覧いただき、この特別な場所に思いを馳せていただけたら幸いです。
■浅倉大介のコメント（全文）
我々の海外ディズニーリゾート動画シリーズが、待望の第2弾を公開できることとなり、大変うれしく思います。
今回訪れたのは、2025年に開園70周年を迎え、ウォルト・ディズニーが自ら手がけ、その完成まで見届けた “元祖ディズニーランド”。 世代を超えて愛され続けるクラシックなアトラクションから、まるでウォルト本人が目の前に現れ語りかけてくれるかのような最新アトラクションまで、私たちならではの視点でパークの魅力をご紹介しています。 さらに、3軒のディズニー直営ホテルや、購入したたくさんのグッズ紹介もたっぷり紹介しています。
ぜひ動画をご覧いただき、70年の歴史を持つ“元祖ディズニーランド”の魅力を感じに、足を運んでみてください。