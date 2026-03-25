TBSは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、歌手・和田アキ子(75)の新番組「アッコとジャンボ」(4月7日スタート、火曜深夜0・56)に言及した。

同番組は、和田とお笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかおによる新番組。和田とジャンボという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探しながらお散歩する「ワンダージャンボ街ブラバラエティー」。

和田が司会を務める同局「アッコにおまかせ！」は今月末で放送を終了。同番組は1985年にスタートし、和田が忌憚（きたん）なく世相を斬る姿が長年お茶の間に愛され、昨年10月に40周年を迎えていた。4月からは同枠で新番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）を放送する。

TBSの合田隆信専務は、和田を新番組に起用した理由について「新しい顔ぶれの組み合わせでやってみようということで、通常の編成の判断です」と説明し、和田とジャンボの“化学反応”に期待を寄せた。

龍宝正峰社長は「アッコにおまかせ！」に言及し、「40年以上という長きにわたり日曜のお昼を支えていただいた」と和田に感謝。「この番組をご覧になっていただいた多くの皆さまに心より感謝申し上げるとともに、ぜひ最終回を見ていただければと思います」と呼びかけていた。