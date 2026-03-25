あいのり桃、新居が完成間近で最終チェック 家づくりの“後悔”も明かす「もっと節約できたのになぁ…」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日、自身のブログを更新。建築中の新居を訪れ、完成間近の様子や本音を明かした。
【写真】新居「落ちても安全だ！」遊び部屋でチェックする夫のしょうさん
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたこと、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたキッチンなどを公開している。
この日「【注文住宅】テラス、プレイルーム、私の部屋！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「昨日もちらっと新居を見に行ってきました！！」「色々と最終チェック」とキッチンからリビングを見渡す写真とともに報告した。
テラスについては「緑が入るの楽しみ！」と期待を寄せる一方、「素敵な花壇を作っていただく予定なんだけど、想像してたよりもテラスが狭かった」と本音も吐露。「これ入ったら、ほとんどスペースがなくなっちゃいそうだ…笑」としつつ、「移動も出来る可愛い植木鉢とか置いても良かったなぁ」と振り返った。
さらに、「家が完成するにつれて、色々、ああすればよかった、こうすればよかった、こうすればもっと節約できたのになぁ…！が、出て来ちゃうもんだよね！笑」と、家づくりならではの“後悔ポイント”も明かしつつ、「でも、きっと完成したら素敵になるはず…！」と前向きな思いもつづった。
遊び部屋については「真っ青なフカフカクッションは、大成功でした」と紹介。うんていを試す夫の姿とともに「落ちても安全だ！ってくらいフカフカだった」と満足げな様子を見せ、「これから家づくりする方、おすすめです」と呼びかけた。
そのほか、自身の部屋の壁やカーペットについても「かなりいい感じの雰囲気になりそう！！」と明かし、完成への期待をにじませブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な旦那さんいつも一緒」「お引越し楽しみですね！」「雲梯、いいなぁ！夢のようなお家」「こだわりの詰まったお部屋、素敵」「桃ちゃんのお部屋可愛い」「完成が待ちきれない」「お花の壁紙も素敵!!」「最高」「私までワクワク」「憧れのシンデレラルーム楽しみ」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2次男が誕生した。
【写真】新居「落ちても安全だ！」遊び部屋でチェックする夫のしょうさん
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたこと、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたキッチンなどを公開している。
この日「【注文住宅】テラス、プレイルーム、私の部屋！」と題してブログを更新した桃。絵文字を交えながら「昨日もちらっと新居を見に行ってきました！！」「色々と最終チェック」とキッチンからリビングを見渡す写真とともに報告した。
さらに、「家が完成するにつれて、色々、ああすればよかった、こうすればよかった、こうすればもっと節約できたのになぁ…！が、出て来ちゃうもんだよね！笑」と、家づくりならではの“後悔ポイント”も明かしつつ、「でも、きっと完成したら素敵になるはず…！」と前向きな思いもつづった。
遊び部屋については「真っ青なフカフカクッションは、大成功でした」と紹介。うんていを試す夫の姿とともに「落ちても安全だ！ってくらいフカフカだった」と満足げな様子を見せ、「これから家づくりする方、おすすめです」と呼びかけた。
そのほか、自身の部屋の壁やカーペットについても「かなりいい感じの雰囲気になりそう！！」と明かし、完成への期待をにじませブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な旦那さんいつも一緒」「お引越し楽しみですね！」「雲梯、いいなぁ！夢のようなお家」「こだわりの詰まったお部屋、素敵」「桃ちゃんのお部屋可愛い」「完成が待ちきれない」「お花の壁紙も素敵!!」「最高」「私までワクワク」「憧れのシンデレラルーム楽しみ」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2次男が誕生した。