俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。休日の過ごし方について明かした。

この日はきょうだいで番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」で初共演する。

お互いのプライベートについて意外と知らないとして、プライベートについて話題が移る中、さおりが「何してんの？ 絵描いてんの？」と聞くと、康史は「俺は絵描いてるね。絵描くか、子供と遊ぶか。出かけるか。それこそこの間、動物園行った。ズーラシア、めっちゃ楽しかった」と話した。

「もう子供大はしゃぎよ。ホッキョクグマがおったんやけど、水の中にバッシャーンって入ってたりさ。もう一匹のホッキョクグマは陸のところを歩き回っとってさ、俺あんな活発なホッキョクグマ初めて見たもん。めっちゃ良かったよ、ズーラシア。気持ちいい、歩くけど。もう広大なのよ、敷地が。人々が歩く道も広いし。だから森の中をそれこそリフレッシュ。キャンプみたいな感じ」と声を弾ませた。

さおりは「お兄ちゃんがパパやってるってなんか。丸くなったよね、お兄ちゃん。家族に連絡するようになったじゃん」と指摘。「それまでは別に、何かあっても、なんかちょっと急に“元気？”とか送ってきて、“みんな元気だよ”とか返してるのにその後返ってこなかったり。そんなに来ることもなかったけど、家族ができて、家族に対して、尖ってはいないし、凄い連絡くれるようになったから、前より話しやすくなった」と兄の変化を明かした。

康史は2020年8月7日、女優の山本美月との結婚を報告。2023年5月16日、第1子が誕生したことを発表した。