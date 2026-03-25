JO1白岩瑠姫＆INI後藤威尊、サッカー日本代表の活躍に期待「優勝も狙える」
グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEのメンバーであるJO1の白岩瑠姫、INIの後藤威尊が25日、東京・渋谷の『SAMURAI BLUE POP UP【3／25（水）-31（火）@MIYASHITA PARK】』のオープニングイベント「SAMURAI BLUE OPEN CAMPUS」に参加した。
【集合ショット】サムライブルーがお似合い！笑顔で手を降る白岩瑠姫＆後藤威尊ら
間もなく『FIFAワールドカップ2026』が開幕。白岩は海外の第一線で活躍する選手が増えたこともあり「チームワークもいいので、ベスト8には行ってほしいですし、優勝も狙えるんじゃないかと期待しています。それを応援できるように僕たちも盛り上げていきたいと思います」とする。後藤は前回大会で強豪のスペインとドイツを破ったことを振り返りながら「本当に毎年強くなっている！」と奮戦を期待していた。
この日は、学生時代に9年間にわたってやり、プロクラブの下部組織に入っていた白岩、小学校6年間にわたってしていた後藤と、サッカーになじみ深い2人が生徒役として参加。元日本代表の安田理大から、さまざまなことを教わった。
白岩は「小さいころやっていたサッカーに別の形で関わることができてうれしい。POP UPもすごく楽しい。いい経験をさせていただきました」と感謝し、後藤は「今すぐ試合が観たいです！選手の魅力を紹介いただいたのでグッズを着けて盛り上がりたいです」とワールドカップを待ち切れない様子だった。
アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共同開催される『FIFAワールドカップ2026』。日本代表は、6月15日にオランダ戦（アメリカ・ダラス）、21日にチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、26日に対戦国未定（アメリカ・ダラス、対戦国は4月1日に決定）を行うことが決まっている。今大会のスローガンは「最高の景色を 2026」となっている。
【集合ショット】サムライブルーがお似合い！笑顔で手を降る白岩瑠姫＆後藤威尊ら
間もなく『FIFAワールドカップ2026』が開幕。白岩は海外の第一線で活躍する選手が増えたこともあり「チームワークもいいので、ベスト8には行ってほしいですし、優勝も狙えるんじゃないかと期待しています。それを応援できるように僕たちも盛り上げていきたいと思います」とする。後藤は前回大会で強豪のスペインとドイツを破ったことを振り返りながら「本当に毎年強くなっている！」と奮戦を期待していた。
白岩は「小さいころやっていたサッカーに別の形で関わることができてうれしい。POP UPもすごく楽しい。いい経験をさせていただきました」と感謝し、後藤は「今すぐ試合が観たいです！選手の魅力を紹介いただいたのでグッズを着けて盛り上がりたいです」とワールドカップを待ち切れない様子だった。
アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共同開催される『FIFAワールドカップ2026』。日本代表は、6月15日にオランダ戦（アメリカ・ダラス）、21日にチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）、26日に対戦国未定（アメリカ・ダラス、対戦国は4月1日に決定）を行うことが決まっている。今大会のスローガンは「最高の景色を 2026」となっている。