長濱ねる、映画館でのプラベショットに反響「私服？可愛すぎる」「彼女感たまらない」
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の長濱ねるが3月24日に、自身のInstagramを更新。映画館を訪れた際のプライベートショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道「彼女感たまらない」眼鏡かけた姿で映画館降臨
長濱は「良い映画をみた」とコメントし、映画館を訪れたことがわかるプライベートショットを投稿。黒のインナーにベージュのカーディガン、ヒョウ柄のスカートを合わせた姿でシアターをバックに座っている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「私服？可愛すぎる」「普通に映画館にいてびっくり」「こんなナチュラルに存在してるの信じがたい」「彼女感たまらない」「映画は何観たんだろう」「コーデが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「彼女感たまらない」眼鏡かけた姿で映画館降臨
◆長濱ねる、映画館に降臨
長濱は「良い映画をみた」とコメントし、映画館を訪れたことがわかるプライベートショットを投稿。黒のインナーにベージュのカーディガン、ヒョウ柄のスカートを合わせた姿でシアターをバックに座っている様子を公開した。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「私服？可愛すぎる」「普通に映画館にいてびっくり」「こんなナチュラルに存在してるの信じがたい」「彼女感たまらない」「映画は何観たんだろう」「コーデが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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