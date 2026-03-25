大原優乃、親知らず抜歯後の腫れた顔公開「根っこは3本あって大物でした」
【モデルプレス＝2026/03/25】女優・タレントの大原優乃が3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。親知らずを抜いて頬が腫れた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「リスみたいで可愛い」片側だけ腫れた顔
大原は「親知らず抜いたよ」「最後の1本とさよならしました」と全ての親知らずの処置が終わったことを報告し、自撮りショットを公開。自身の指で右の頬がぷっくりと腫れた部分を指し示す様子を投稿した。「真横に生えてるし、根っこは3本あって大物でした 笑」と、苦労を明かしている。
この投稿に、ファンからは「抜歯お疲れ様でした」「リスみたいで可愛い」「腫れていても美しさは変わらない」「最後の1本が終わって良かった」「大物との戦い大変でしたね」「早く腫れが引きますように」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人女優「リスみたいで可愛い」片側だけ腫れた顔
◆大原優乃、親知らず抜歯後の腫れた顔を公開
大原は「親知らず抜いたよ」「最後の1本とさよならしました」と全ての親知らずの処置が終わったことを報告し、自撮りショットを公開。自身の指で右の頬がぷっくりと腫れた部分を指し示す様子を投稿した。「真横に生えてるし、根っこは3本あって大物でした 笑」と、苦労を明かしている。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「抜歯お疲れ様でした」「リスみたいで可愛い」「腫れていても美しさは変わらない」「最後の1本が終わって良かった」「大物との戦い大変でしたね」「早く腫れが引きますように」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】