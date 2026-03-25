上野樹里、オン眉ショート×ハイトーンで雰囲気ガラリ ほっそり美脚も披露
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の上野樹里が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。
【写真】39歳月9女優、衝撃のオン眉ビジュ変ショット
上野は、ブルーの刺繍模様が入った白シャツにセットアップのパンツを合わせて登場し、ほっそりとした美しい脚を披露。ハイトーンのショートにオン眉の前髪で雰囲気をガラリと変えていた。
ポップアップについては「本の中の世界みたいで。紙でできた蝶々とか草とか、植物がたくさん感じられて。鼻とかグリーンのモチーフもそうですけど、洋梨が所々にぽんぽんって置いてあって。フォルムがすごくかわいいので、すごく印象に残りましたし、ちょっとアウトドアみたいな感じで、テントになっていたりして。そこで休憩しながらキャンドルを眺めて。私もアウトドアがすごく好きなので。店内なんだけど、ちょっと外みたいな。すごく自然を感じられる空間で、歩いているだけでもすごく心地いい、そんな感じの空間でした」と楽しんだ様子だった。
フリージアとスイートピーの香りについては、「私はフリージアのほうで。友達と自然のあるところによく旅に行くので、今の季節を感じられるような、そういったところに出かけるのが、たまに時間ができると出かけるので、そういう時に纏いたい香りだなと思って」と印象を明かした。
誰にフレグランスを贈りたいか問われると「このあいだ40歳になった友達」と回答。理由についてはこれからも女性らしく、そして自由に。これからも友達として、いつでも軽やかな気持ちで新しいことにチャレンジしていってほしいなと思うので。純粋な、自然体になれるような、そんなフレグランスなので。普段は強い香水とかは避けるタイプなんですけど、ジョー マローン ロンドンに関しては、抵抗がなくて。すごくフィットするので。いつも一緒に行動している友達に贈りたいなと。春の空気感も併せて届けられるような、そんなギフトだなと思います」と明かしていた。
新生活を迎える人々に向けては「緊張するシチュエーションが結構あると思うので、自分を解きほぐしてリラックスさせてあげて、いろんな情報を詰め込みすぎず、ホッと一息できるような、そんな時間をこういった香りとともに大切にして、過ごしてほしいなと思います」とエール。香りのおすすめの使い方を聞かれると「朝は朝で目を覚ますような。ちょっとフレッシュな香りのもの。夜はリラックスできるような香りにして。スイッチをオフにしてぐっすり眠れるようにもっていくっていう。そんな感じで、時間帯で香りを使い分けていますね」と明かしていた。
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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◆上野樹里、雰囲気ガラリヘアで登場
上野は、ブルーの刺繍模様が入った白シャツにセットアップのパンツを合わせて登場し、ほっそりとした美しい脚を披露。ハイトーンのショートにオン眉の前髪で雰囲気をガラリと変えていた。
フリージアとスイートピーの香りについては、「私はフリージアのほうで。友達と自然のあるところによく旅に行くので、今の季節を感じられるような、そういったところに出かけるのが、たまに時間ができると出かけるので、そういう時に纏いたい香りだなと思って」と印象を明かした。
◆上野樹里、フレグランスを贈りたい相手は？
誰にフレグランスを贈りたいか問われると「このあいだ40歳になった友達」と回答。理由についてはこれからも女性らしく、そして自由に。これからも友達として、いつでも軽やかな気持ちで新しいことにチャレンジしていってほしいなと思うので。純粋な、自然体になれるような、そんなフレグランスなので。普段は強い香水とかは避けるタイプなんですけど、ジョー マローン ロンドンに関しては、抵抗がなくて。すごくフィットするので。いつも一緒に行動している友達に贈りたいなと。春の空気感も併せて届けられるような、そんなギフトだなと思います」と明かしていた。
新生活を迎える人々に向けては「緊張するシチュエーションが結構あると思うので、自分を解きほぐしてリラックスさせてあげて、いろんな情報を詰め込みすぎず、ホッと一息できるような、そんな時間をこういった香りとともに大切にして、過ごしてほしいなと思います」とエール。香りのおすすめの使い方を聞かれると「朝は朝で目を覚ますような。ちょっとフレッシュな香りのもの。夜はリラックスできるような香りにして。スイッチをオフにしてぐっすり眠れるようにもっていくっていう。そんな感じで、時間帯で香りを使い分けていますね」と明かしていた。
◆JO MALONE LONDON「English Pear Festival」
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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