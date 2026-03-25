木下優樹菜「超しっとり簡単鶏ハム」料理動画に絶賛の声「すごく美味しそう」「手際が良くて尊敬」
【モデルプレス＝2026/03/25】元タレントの木下優樹菜が3月23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。鶏ハムの料理動画を公開した。
芸人の30代元妻「簡単なのにすごく美味しそう」鶏むね肉で作るハム
以前、自身のInstagramで手作りの鶏ハムを投稿していた木下は「皆さんからぜひ作り方をというお声がいっぱいあったので」と話し、鶏ハム作りの様子を公開。鶏むね肉のかたまりを器用な包丁さばきで開いて均等な厚さにし、砂糖を塩を刷り込んでクルクルと巻き、ラップとアルミホイルに包んでお湯をはったフライパンで茹で、そのままふたをして置くという工程を実際に作りながら説明した。
また、待っている時間にコチュジャンやニンニクや醤油などで味付けした春菊の和え物も調理。ビールを飲みながら出来上がった鶏ハムを試食し「もしよかったら…、超簡単にできるんでぜひ作ってみてください」と呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「絶対作る」「料理上手」「手際が良くて尊敬する」「簡単なのにすごく美味しそう」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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芸人の30代元妻「簡単なのにすごく美味しそう」鶏むね肉で作るハム
◆木下優樹菜「超しっとり簡単鶏ハム」料理動画公開
以前、自身のInstagramで手作りの鶏ハムを投稿していた木下は「皆さんからぜひ作り方をというお声がいっぱいあったので」と話し、鶏ハム作りの様子を公開。鶏むね肉のかたまりを器用な包丁さばきで開いて均等な厚さにし、砂糖を塩を刷り込んでクルクルと巻き、ラップとアルミホイルに包んでお湯をはったフライパンで茹で、そのままふたをして置くという工程を実際に作りながら説明した。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絶対作る」「料理上手」「手際が良くて尊敬する」「簡単なのにすごく美味しそう」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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