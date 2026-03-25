川崎麻世、21歳年下妻との寿司デート写真公開「顔似てきました？」「理想の夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月24日、自身の公式ブログを更新。妻で料理研究家の花音との2ショットを公開した。
【写真】63歳タレント「顔似てきました？」料理研究家の21歳年下妻と寿司満喫
川崎は「俺が寿司屋ばかり行ってるからずるいと妻に言われたので妻の仕事が休みの日に予約を取って行って来ました」とつづり、花音と寿司屋デートショットを披露。仲睦まじい様子を公開している。
そのほか、牡蠣や銀鱈の西京焼き、握り寿司など食べたものの写真を複数枚投稿し「俺は必ず小肌からスタートです」と、寿司を食べる際のこだわりも明かしている。
この投稿にファンからは「ラブラブで本当に素敵」「理想の夫婦」「デート楽しそうで癒し」「顔似てきました？「仲良しショット最高」などといった声が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】63歳タレント「顔似てきました？」料理研究家の21歳年下妻と寿司満喫
◆川崎麻世、妻・花音との2ショット
川崎は「俺が寿司屋ばかり行ってるからずるいと妻に言われたので妻の仕事が休みの日に予約を取って行って来ました」とつづり、花音と寿司屋デートショットを披露。仲睦まじい様子を公開している。
◆川崎麻世、妻・花音とのショットが話題
この投稿にファンからは「ラブラブで本当に素敵」「理想の夫婦」「デート楽しそうで癒し」「顔似てきました？「仲良しショット最高」などといった声が寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
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