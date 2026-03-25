分かっていたけど我慢できず…クレカの使い過ぎで「最悪のパターンに陥ってしまった」42歳男性の失敗談
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、千葉県に住む42歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：契約社員
・職業：サービス業
・年収：380万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：12万7000円
・間取り：1LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：7000円
・水道代：1万円
・通信費：4500円
・毎月貯蓄に回している額：0円
「使い過ぎて給料でも支払えきれなくなり、スキップ払いをしてもどんどん支払えなくなり返済するために消費者金融を利用するという最悪のパターンに陥ってしまったこと。親に借りるか、債務整理をしてしまうか悩みましたが、とりあえずできるところまで返済しようと思い今に至ります」
使った金額は「300万円」で、失敗の主な原因は「後先考えずクレジットカードを利用してしまったため。自分のお金ではないことは分かりつつも我慢できなかった」と振り返ります。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「クレジットカードは持つな！ デビットカードにしておけ！ ちゃんと計算して使いなさい！」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、千葉県に住む42歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【千葉県在住42歳男性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：契約社員
・職業：サービス業
・年収：380万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：12万7000円
・間取り：1LDK
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：8000円
・ガス代：7000円
・水道代：1万円
・通信費：4500円
・毎月貯蓄に回している額：0円
最悪のパターンに陥ってしまった……男性はクレジットカードの「使い過ぎ」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「使い過ぎて給料でも支払えきれなくなり、スキップ払いをしてもどんどん支払えなくなり返済するために消費者金融を利用するという最悪のパターンに陥ってしまったこと。親に借りるか、債務整理をしてしまうか悩みましたが、とりあえずできるところまで返済しようと思い今に至ります」
使った金額は「300万円」で、失敗の主な原因は「後先考えずクレジットカードを利用してしまったため。自分のお金ではないことは分かりつつも我慢できなかった」と振り返ります。
「クレジットカードは持つな！」男性は現在も返済に追われており、「借金のための借金で負のスパイラルに陥ってます」と、失敗が尾を引いているようです。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「クレジットカードは持つな！ デビットカードにしておけ！ ちゃんと計算して使いなさい！」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)