俳優の瀬戸康史（37）が24日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プライベートでの夢を明かす場面があった。

この日はきょうだいで番組出演。2人は29日開幕の舞台「サボテンの微笑み」できょうだい初共演する。

お互いのプライベートについて意外と知らないとして、プライベートについて話題が移る中、康史は「 稽古が突然休みになったら何する？」と質問。さおりは「最近は出かけようって思って、旦那と一緒にキャンプとか行く。キャンプとか、なんか“ここ行ってみようか”みたいなところとか」と話した。

康史は「旦那はキャンプできるの？」と驚き。さおりが「キャンプ好きで」と続けると、康史は「マジ？めっちゃしたいんやけど俺。ここ数年の夢キャンプなんやけど」と明かした。

これに、さおりは「楽しいよ、キャンプ。キャンプいい。（場所は）湖もあるし、山もあるし、いいよ」と勧めていた。

康史は2020年8月7日、女優の山本美月との結婚を報告。2023年5月16日、第1子が誕生したことを発表した。

さおりは昨年12月、俳優の宮崎秋人との結婚を発表した。