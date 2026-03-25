加藤栞、海辺ビキニショットで圧倒的美スタイル披露「半分以上が脚で衝撃」「見返り美人」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】モデルの加藤栞が3月23日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】20歳モデル「半分以上が脚で衝撃」ビキニで驚愕美スタイル披露
加藤は太陽の絵文字とともにタイのプーケットの海辺でのビキニショットを披露。黒のビキニ姿で背中側から撮影されたショットや、サマーニットで振り向いた瞬間のショットが公開されている。
この投稿にファンからは「スタイルどうなってるの？」「半分以上脚で衝撃スタイル」「綺麗すぎる」「見返り美人」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳モデル「半分以上が脚で衝撃」ビキニで驚愕美スタイル披露
◆加藤栞、ビキニショット投稿
加藤は太陽の絵文字とともにタイのプーケットの海辺でのビキニショットを披露。黒のビキニ姿で背中側から撮影されたショットや、サマーニットで振り向いた瞬間のショットが公開されている。
◆加藤栞のビキニ姿が話題
この投稿にファンからは「スタイルどうなってるの？」「半分以上脚で衝撃スタイル」「綺麗すぎる」「見返り美人」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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