鈴木奈々、平成ギャルメイク×金髪ロングで印象ガラリ「誰かと思った」「再現度高すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの鈴木奈々が3月24日、自身のInstagramを更新。ギャルメイク姿を披露し、話題になっている。
【写真】37歳タレント「誰かと思った」“平成ギャル”の激変ビジュ
鈴木は「平成ギャルメイクが大好評で嬉しいです ギャル時代に戻ったよー！」とつづり、目元をキラキラとさせ、重めのつけまつ毛をつけた濃いアイメイクの“平成ギャルメイク”姿を披露。更に金髪巻き髪ロングヘアのウィッグに黒縁メガネ姿を合わせた姿で、普段の落ち着いたメイクとは印象がガラリと変わる、専属モデルを務めた雑誌「Popteen」時代を彷彿とさせる姿を公開している。
この投稿にファンからは「平成感すごい」「誰かと思った」「タイムスリップしてきたのかと思った」「再現度高すぎる」「やっぱり奈々ちゃんはギャルが最高」「当時のまんますぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳タレント「誰かと思った」“平成ギャル”の激変ビジュ
◆鈴木奈々「平成ギャルメイク」姿公開
鈴木は「平成ギャルメイクが大好評で嬉しいです ギャル時代に戻ったよー！」とつづり、目元をキラキラとさせ、重めのつけまつ毛をつけた濃いアイメイクの“平成ギャルメイク”姿を披露。更に金髪巻き髪ロングヘアのウィッグに黒縁メガネ姿を合わせた姿で、普段の落ち着いたメイクとは印象がガラリと変わる、専属モデルを務めた雑誌「Popteen」時代を彷彿とさせる姿を公開している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿にファンからは「平成感すごい」「誰かと思った」「タイムスリップしてきたのかと思った」「再現度高すぎる」「やっぱり奈々ちゃんはギャルが最高」「当時のまんますぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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