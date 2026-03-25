＝LOVE齋藤樹愛羅、ミニスカで色白美脚披露「シルエット最強」「脚のラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が3月24日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のフリルスカート姿を披露し話題を呼んでいる。
【写真】21歳アイドル「脚のラインが綺麗」話題のミニスカ姿
齋藤は「カレンダーブックが発売されました。ぜひ手に取ってみてくださいね」とつづり「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック2026.04〜2027.03」の発売を報告。併せて写真を複数枚投稿した。ふんわりとしたボリュームの黒のフリルトップスに白色のミニ丈フリルスカートを合わせた、色白の美しい脚がチラリとのぞく写真や、ピンクの小花柄のワンピースでケーキを食べる姿などを披露している。
この投稿にファンからは、「脚のラインが綺麗」「シルエット最強」「もはや天使」「カレンダーブック絶対買います」「樹愛羅ちゃん可愛すぎ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳アイドル「脚のラインが綺麗」話題のミニスカ姿
◆ 齋藤樹愛羅、フリルのミニスカで美脚スラリ
齋藤は「カレンダーブックが発売されました。ぜひ手に取ってみてくださいね」とつづり「＝LOVEオフィシャルカレンダーブック2026.04〜2027.03」の発売を報告。併せて写真を複数枚投稿した。ふんわりとしたボリュームの黒のフリルトップスに白色のミニ丈フリルスカートを合わせた、色白の美しい脚がチラリとのぞく写真や、ピンクの小花柄のワンピースでケーキを食べる姿などを披露している。
◆ 齋藤樹愛羅の投稿に反響
この投稿にファンからは、「脚のラインが綺麗」「シルエット最強」「もはや天使」「カレンダーブック絶対買います」「樹愛羅ちゃん可愛すぎ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】