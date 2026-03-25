朝日奈央、父親との仲良し2ショット公開「お洒落パパ」「仲の良さが伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの朝日奈央が3月24日、自身のInstagramを更新。父親との食事の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元アイドル「お洒落パパ」父親との外食ショット
朝日は「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日。嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです」とつづり、父親との仲良しショットを公開。お洒落な店内でモーニングプレートを囲んだ自撮りショットやプレートを前にポーズを決める父親のソロショットなどを複数枚投稿している。
また「その後、美容院に行くとの事だったのですが、辿り着けるか心配だったので最初だけついていきました。どっちがお父さん？」と、仲の良さが伺えるエピソードも紹介している。
この投稿には、「お父さんと朝活いいね」「お洒落パパ」「親孝行だね」「素敵な休日」「お父さんも久しぶりに会えて嬉しそう」「こんなお洒落な朝活してみたい」「仲の良さが伝わる」「家族愛」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元アイドル「お洒落パパ」父親との外食ショット
◆朝日奈央、父親とモーニングへ
朝日は「久しぶりにお父さんと会って、おしゃれ朝活をした日。嬉しそうに食べてる姿が可愛かったです」とつづり、父親との仲良しショットを公開。お洒落な店内でモーニングプレートを囲んだ自撮りショットやプレートを前にポーズを決める父親のソロショットなどを複数枚投稿している。
◆朝日奈央の投稿に反響
この投稿には、「お父さんと朝活いいね」「お洒落パパ」「親孝行だね」「素敵な休日」「お父さんも久しぶりに会えて嬉しそう」「こんなお洒落な朝活してみたい」「仲の良さが伝わる」「家族愛」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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