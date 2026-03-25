山下美月、美脚透ける純白ワンピ姿で登場 フレグランスを贈りたい相手は？
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の山下美月が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。
【写真】26歳元乃木坂、美肌透けるワンピ姿
美しい脚が透ける純白のシースルーのワンピース姿で登場した山下は、今回のポップアップについて「あらゆるところに、蝶々だったりお花だったり、あとは洋梨のモチーフがたくさん飾られていて。まだ季節的に外は寒いと思うんですけど、一足先に春をいろんなところで感じられる、体験できるゾーンも。ステッカーを貼れたり、ヘアアレンジを出来るゾーンとかもあって。春のフェスティバルっていうのをすごく体験することができました」と笑顔。「洋梨を投げて、ポイントが書かれた的に入れるっていうゲームゾーンがあって。それが楽しくて、10回くらい朝から投げさせてもらいました。全然入らなかったです（笑）。でも楽しかったのでオッケーです」と振り返った。
フリージアとスイートピーの香りについては「スイートピーの香りがすごく春らしく、温かみもありつつ、ちょっと爽やかですごく軽やかな感じがあって、すごく好きだったんですけど、今回は二種類の香りを同時に付けさせていただきまして。私はグレープフルーツの香りもスイートピーと混ぜて使わせていただいたんですけど、よりフレッシュになって。この春たくさん付けたい香りだなって思いました」とコメント。誰にプレゼントしたいか問われると「いつも応援してくださっているファンの皆さん全員に贈りたい気持ちです（笑）。すごい量になってしまうと思うので、気持ちだけ香りで届けたいなと思っています（笑）」と明かした。
新生活を迎える人々に対しては「アドバイスができるほどの人間ではないんですけども、入学だったり、新しく会社に入社するっていう、いろんな一歩を踏み出すタイミングではあると思うので。今は天気も悪かったりしますけど、明るい気持ちで。なかなかそういうスタートをできるタイミングって、人生で数回しかないと思うので。楽しい気持ちで前向きに。私も応援しておりますので、頑張ってくださったらいいなと応援しております」と呼びかけた。
前向きになる香りの楽しみ方を質問されると「朝に起きて、仕事に行く本当にぎりぎりのタイミングで香水を毎朝付けて。それで仕事のスイッチがぱちっと入るので。今日はちょっと疲れてて朝起きられないなとか、仕事に行くのちょっと大変だなっていう時に、香りを付けて気持ちを切り替えて、リラックスしながら外を歩けるような楽しみ方もいいんじゃないかなって思います」と提案していた。
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元乃木坂、美肌透けるワンピ姿
◆山下美月、純白ワンピで登場
美しい脚が透ける純白のシースルーのワンピース姿で登場した山下は、今回のポップアップについて「あらゆるところに、蝶々だったりお花だったり、あとは洋梨のモチーフがたくさん飾られていて。まだ季節的に外は寒いと思うんですけど、一足先に春をいろんなところで感じられる、体験できるゾーンも。ステッカーを貼れたり、ヘアアレンジを出来るゾーンとかもあって。春のフェスティバルっていうのをすごく体験することができました」と笑顔。「洋梨を投げて、ポイントが書かれた的に入れるっていうゲームゾーンがあって。それが楽しくて、10回くらい朝から投げさせてもらいました。全然入らなかったです（笑）。でも楽しかったのでオッケーです」と振り返った。
◆山下美月、新生活迎える人にエール
新生活を迎える人々に対しては「アドバイスができるほどの人間ではないんですけども、入学だったり、新しく会社に入社するっていう、いろんな一歩を踏み出すタイミングではあると思うので。今は天気も悪かったりしますけど、明るい気持ちで。なかなかそういうスタートをできるタイミングって、人生で数回しかないと思うので。楽しい気持ちで前向きに。私も応援しておりますので、頑張ってくださったらいいなと応援しております」と呼びかけた。
前向きになる香りの楽しみ方を質問されると「朝に起きて、仕事に行く本当にぎりぎりのタイミングで香水を毎朝付けて。それで仕事のスイッチがぱちっと入るので。今日はちょっと疲れてて朝起きられないなとか、仕事に行くのちょっと大変だなっていう時に、香りを付けて気持ちを切り替えて、リラックスしながら外を歩けるような楽しみ方もいいんじゃないかなって思います」と提案していた。
◆JO MALONE LONDON「English Pear Festival」
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】