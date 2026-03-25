【英国】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（2月）16:00
予想　0.4%　前回　-0.5%（前月比)　
予想　3.7%　前回　3.8%（前年比)　
予想　3.6%　前回　3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（2月）16:00
予想　0.6%　前回　0.4%（仕入・前月比)
予想　0.4%　前回　-0.2%（仕入・前年比)　
予想　0.2%　前回　0.0%（出荷・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.5%（出荷・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想　86.5　前回　88.6

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/14 - 03/20）20:00
予想　N/A　前回　-10.9%（前週比)

経常収支（2025年 第4四半期）21:30
予想　-2085.0億ドル　前回　-2264.0億ドル

輸入物価指数（2月）21:30
予想　0.5%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.1%（前年比)

輸出物価指数（2月）21:30
予想　0.5%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（前年比)

※予定は変更されることがあります。