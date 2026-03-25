これからの予定【経済指標】
【英国】
消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.1% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（2月）16:00
予想 0.4% 前回 -0.5%（前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（2月）16:00
予想 0.6% 前回 0.4%（仕入・前月比)
予想 0.4% 前回 -0.2%（仕入・前年比)
予想 0.2% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 2.6% 前回 2.5%（出荷・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想 86.5 前回 88.6
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/14 - 03/20）20:00
予想 N/A 前回 -10.9%（前週比)
経常収支（2025年 第4四半期）21:30
予想 -2085.0億ドル 前回 -2264.0億ドル
輸入物価指数（2月）21:30
予想 0.5% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.1%（前年比)
輸出物価指数（2月）21:30
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
消費者物価指数（CPI）（2月）16:00
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 3.1% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（2月）16:00
予想 0.4% 前回 -0.5%（前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（2月）16:00
予想 0.6% 前回 0.4%（仕入・前月比)
予想 0.4% 前回 -0.2%（仕入・前年比)
予想 0.2% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 2.6% 前回 2.5%（出荷・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（3月）18:00
予想 86.5 前回 88.6
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（03/14 - 03/20）20:00
予想 N/A 前回 -10.9%（前週比)
経常収支（2025年 第4四半期）21:30
予想 -2085.0億ドル 前回 -2264.0億ドル
輸入物価指数（2月）21:30
予想 0.5% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.1%（前年比)
輸出物価指数（2月）21:30
予想 0.5% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)
※予定は変更されることがあります。