17:45　ラガルドECB総裁、ECBウォッチャー会議開会挨拶
18:15　レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議「貿易、インフレ、金融政策」出席
21:00　グリーン英中銀委員、ジェフリーズ主催討論会出席
レーン・フィンランド中銀総裁、ECBウォッチャー会議「中央銀行、地政学的変化」出席
22:45　コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席
23:30　米週間石油在庫統計

26日
0:30　米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
1:30　ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演
2:00　米5年債入札（700億ドル）
5:10　ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
7:15　ケント豪中銀総裁補佐、債券市場会議出席

※予定は変更されることがあります。