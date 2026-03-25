これからの予定【発言・イベント】
17:45 ラガルドECB総裁、ECBウォッチャー会議開会挨拶
18:15 レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議「貿易、インフレ、金融政策」出席
21:00 グリーン英中銀委員、ジェフリーズ主催討論会出席
レーン・フィンランド中銀総裁、ECBウォッチャー会議「中央銀行、地政学的変化」出席
22:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席
23:30 米週間石油在庫統計
26日
0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
1:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演
2:00 米5年債入札（700億ドル）
5:10 ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
7:15 ケント豪中銀総裁補佐、債券市場会議出席
※予定は変更されることがあります。
18:15 レーンECBチーフエコノミスト、ECBウォッチャー会議「貿易、インフレ、金融政策」出席
21:00 グリーン英中銀委員、ジェフリーズ主催討論会出席
レーン・フィンランド中銀総裁、ECBウォッチャー会議「中央銀行、地政学的変化」出席
22:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席
23:30 米週間石油在庫統計
26日
0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
1:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、防衛戦略について講演
2:00 米5年債入札（700億ドル）
5:10 ミランFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）
7:15 ケント豪中銀総裁補佐、債券市場会議出席
※予定は変更されることがあります。