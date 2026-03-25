テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンドの初期段階、一目の雲がポイントに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンドの初期段階、一目の雲がポイントに

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テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンドの初期段階、一目の雲がポイントに



0.7162 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7105 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7061 21日移動平均

0.7049 一目均衡表・基準線

0.7035 10日移動平均

0.7017 一目均衡表・転換線

0.6973 現値

0.6965 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6965 一目均衡表・雲（上限）

0.6960 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6870 一目均衡表・雲（下限）

0.6808 100日移動平均

0.6673 200日移動平均



豪ドル/ドルは、下降トレンドの初期段階にある。１０＋２１日線のデッドクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０割れなどがそのシグナル。目先のポイントは一目均衡表の雲上限との位置関係となろう。雲上限は０．６９６５レベルと現在の水準をわずかに下回っている。一段の下落には雲のなかに入り込み、雲上限がレジスタンスとなることが確認されることが必要となろう。

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