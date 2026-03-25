テクニカルポイント　豪ドル/ドル、下降トレンドの初期段階、一目の雲がポイントに

0.7162　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7105　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7061　21日移動平均
0.7049　一目均衡表・基準線
0.7035　10日移動平均
0.7017　一目均衡表・転換線
0.6973　現値
0.6965　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6965　一目均衡表・雲（上限）
0.6960　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6870　一目均衡表・雲（下限）
0.6808　100日移動平均
0.6673　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、下降トレンドの初期段階にある。１０＋２１日線のデッドクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０割れなどがそのシグナル。目先のポイントは一目均衡表の雲上限との位置関係となろう。雲上限は０．６９６５レベルと現在の水準をわずかに下回っている。一段の下落には雲のなかに入り込み、雲上限がレジスタンスとなることが確認されることが必要となろう。