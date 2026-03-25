片寄涼太、ワインを100本以上ストック 専用の倉庫借りる 「未来に持っていくつもりで…」
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの片寄涼太（31）が25日、都内で行われたGENERATIONS写真集 『Footprints』発売記念イベント取材に登場。ワイン用の倉庫を持ち、100本以上保管していることを明かした。
【写真】キラキラ笑顔を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐
イベントで、“もし未来に持っていけるものがあれば何か”という質問を受けた片寄。「未来に持っていくつもりのものはあります。ワインです」と答えた。
続けて「未来に持っていくつもりで、今ワインをためています」とストックしていると告白。数は100本以上あるといい、「ワイン用の倉庫」を借りてストックしているという。これには報道陣も驚きの表情を見せていた。
グループとして10年ぶりとなる写真集となった。写真家・小浪次郎氏が撮影を手掛け、デビュー13周年のグループの姿を捉えた。中目黒や初期にパフォーマンスを行ったガーデンステージなど、グループにとって思い入れの深い場所でロケを実施した。
イベントには白濱亜嵐（32）も登場した。
【写真】キラキラ笑顔を見せる片寄涼太＆白濱亜嵐
イベントで、“もし未来に持っていけるものがあれば何か”という質問を受けた片寄。「未来に持っていくつもりのものはあります。ワインです」と答えた。
グループとして10年ぶりとなる写真集となった。写真家・小浪次郎氏が撮影を手掛け、デビュー13周年のグループの姿を捉えた。中目黒や初期にパフォーマンスを行ったガーデンステージなど、グループにとって思い入れの深い場所でロケを実施した。
イベントには白濱亜嵐（32）も登場した。