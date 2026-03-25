ニコラ・ヨキッチが23得点17リバウンド17アシスト…サンズを下したナゲッツは3連勝

3月25日（現地時間24日）、ウェスタン・カンファレンス4位のデンバー・ナゲッツが敵地のPHXアリーナで同7位のフェニックス・サンズと対戦した。

ナゲッツは11点ビハインドで迎えた第1クォーター残り2分51秒からニコラ・ヨキッチがティム・ハーダウェイJr.の連続得点を演出。同16秒にはヨキッチ自身も得点を挙げ、28－35で最初の12分間を終了した。

第2クォーターはハーダウェイJr.、スペンサー・ジョーンズの連続得点で始めり、相手に食らいつく展開。残り4分1秒にブルース・ブラウンの3ポイントシュートで逆転に成功すると、ヨキッチ、ジュリアン・ストローサー、クリスチャン・ブラウン、ジャマール・マレー、アーロン・ゴードンの得点もあり、67－57と突き放した。

後半は第3クォーターに一時リードを与えると、第4クォーターは1ケタ点差で推移する接戦。試合終了残り2分52秒の7点リードを追いつかれたものの、同11秒にヨキッチがマレーのアシストから決勝点を挙げ、125－123で勝利を収めた。

3連勝のナゲッツはヨキッチがいずれもチーム最多23得点17リバウンド17アシストの活躍を見せ、レギュラーシーズン通算193回目の“トリプルダブル”を達成。マレーが21得点6アシスト、ハーダウェイJr.が18得点、ゴードンが16得点6リバウンド、キャメロン・ジョンソンが14得点、クリスチャン・ブラウンが13得点を記録した。

■試合結果



フェニックス・サンズ 123－125 デンバー・ナゲッツ



PHX｜35｜22｜38｜28｜＝123



DEN｜28｜39｜30｜28｜＝125

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