B1東地区に所属するサンロッカーズ渋谷は3月25日、公式マスコットであるサンディーが「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2025-26」期間中に「100万人笑顔宣言」へのチャレンジを行うことを発表した。

「100万人笑顔宣言」とはサンディーの独自プロジェクトであり、4月5日（日）までの投票期間中、SNSやイベントを通じて最終的に100万人の笑顔を作るための様々な挑戦を行うプロジェクトである。なお、100万人というのはサンディー調べとのこと。

昨シーズのマスコットオブザイヤーでは5位に終わったサンディー。理想の結果に届かない悔しさを抱え、今シーズンの参加辞退が発表されていた。そんな中で共に戦う選手からの温かいエール、そしてファンと他クラブのマスコット達からのエールで、サンディーの心に再び火がつき、このプロジェクトを始動させたとのこと。

サンディーはマスコットオブザイヤーの期間を「誰よりも多くの人を笑顔にする世界一のエンターテイナーになる」という自身の夢を叶えるためには最高の機会だと捉え直し、100万人を笑顔にするため決意を新たにした。

クラブは「立ち止まることをやめ、新たな一歩を踏み出すサンディーの挑戦を、ぜひ温かく、そして熱く見守ってください！」とコメントした。





【動画】サンディーと選手の交流