２５日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸した。原油相場の下落を受け、インフレを巡る過度な懸念が後退。金利上昇を見込んだ債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。



イランを巡る軍事衝突が長期化するなか、仲介国を交えた停戦交渉が進むとの期待感が広がった。米国側は１カ月の停戦などを含む１５項目の和平案を提示したとも報じられている。米原油先物相場の上昇が一服したことが円債相場の支援材料となった。



この日、日銀が実施した定例の国債買い入れオペは４本で、このうち長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率は２倍を下回った。長期債に対する一定の保有ニーズが確認され、需給面での安心感が台頭し、先物への買いを誘った。日銀は１月２２～２３日開催分の金融政策決定会合の議事要旨も公表したが、マーケットへの反応は限られた。



先物６月限は前営業日比１２銭高の１３１円１３銭で終了した。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い２．２５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS