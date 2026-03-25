２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９９銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円３０銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円７０銭近辺で推移していたが、その後は徐々に値を上げ午後２時５０分過ぎに一時１５９円０１銭まで上昇した。米国とイランの停戦協議が模索されるなか、米ニューヨーク・タイムズが２４日、「米国がイランに対し１５項目の和平計画を送った」と報道したと伝わり、軍事衝突の収束への期待が高まった。原油価格が下落し、「有事のドル買い」の動きが後退するなか、この日の東京市場ではドルは１５８円７０銭前後での値動きが続いたが、停戦交渉には不透明感も強く、午後にかけドルの下値には買いが入る展開となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９２ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS