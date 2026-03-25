Insta360の支援を受けて設立されたAntigravityは3月25日（水）、8K対応の360°全景ドローン「Antigravity A1」を4月に大型アップデートすると予告した。あわせて無料体験会、セール情報も告知している。

Antigravity A1は360°撮影に対応するドローン。「まず飛ばして、あとで構図を決める」というスタイルを提案しており、飛行時の没入感を重視したモデルでもある。

Antigravity A1の大型アップデート

4月に公開予定のアップデートでは、障害物回避システムを大幅に強化するという。これまで前方・下方の障害物検知とデュアル魚眼レンズの組み合わせによる全方位認識としていたところ、360°全方位の障害物回避に対応するとしている。

またあわせて、機体が自動で障害物を回避しながら最適なルートを確保する「迂回モード」を搭載する。

タイムラプス撮影は、「通常録画」に加えて「スカイパス」モードにも対応。「スカイパス」とは、あらかじめ飛行ルートを設定して、そのルートをドローンが自動で飛行するという機能。

その「スカイパス」については、ルートごとに演出を加えられる「パススタイル」、ギミックを自由に配置できる「パスマーカー」機能を追加する。

AI自動編集のアップグレードも実施する。ワンタップによる編集機能も向上などが盛り込まれる。

大阪で無料体験会

ジョーシン日本橋店 7階イベントフロアで、タッチ＆トライイベントが開催される。開催日は4月11日（土）と翌12日（日）。

また当日に「Antigravity A1」もしくはInsta360のカメラ・ジンバルを購入した場合、特典としてアクセサリーがもらえるキャンペーンも行われる。

20％OFFセールが開催中

開催日：2026年4月11日（土）～4月12日（日） 時間：10時00分～18時00分 当日購入特典：約26,000円相当のアクセサリー（Antigravity）、約7,000円相当のアクセサリー（Insta360） 場所：ジョーシン日本橋店 7階イベントフロア

Antigravity A1を20％OFFで購入できるセールが3月26日（木）～4月26日（日）にかけて直販サイトで開催される。

対象製品

標準版：209,000円→167,000円 エクスプローラーキット：249,000円→199,000円 インフィニティキット：263,900円→211,000円