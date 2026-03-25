6月19日公開の映画『黒牢城』の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）のインタビュー映像が公開された。

【動画】髭を生やしたワイルドな宮舘涼太／映画『黒牢城』特報【写真】ワイルドな風貌で花束を抱える宮舘涼太

■宮舘涼太「髭を生やしました」

SNS限定で公開された映像に、宮舘は役衣装で登場。「新たな挑戦」を問われると「髭を生やしました」と、少し照れくさそうに笑いながら、「もちろん多少付けてる部分もあるんですけど、髭を生やしたままお披露目するっていうのが初めて。眉毛もちょっとボサボサっとしてみたりだとか、外見的な部分では挑戦的なことをやらせていただいている」と答えている。

SNSでは、髭を生やした宮舘の姿について「和装もお髭も似合ってる」「ダンディーすぎる」「ワイルドな侍姿の舘様もステキ」「ますます素敵」「いつもと違う宮舘くんの姿新鮮でかっこいい」「ワイルド舘様」「笑い方かわいい」「渋い！」など、様々な反響が寄せられている。

■祝33歳！宮舘涼太が誕生日記念オフショットが公開中

また、『黒牢城』のSNSでは、本日3月25日に33歳の誕生日を迎えた宮舘のオフショットが公開中。役衣装で、“泥汚れ”メイクを施した勇ましい風貌で花束を抱えた宮舘の写真には、たくさんの祝福コメントが寄せられている。

■動画：映画『黒牢城』特報