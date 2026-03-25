緑黄色社会の長屋晴子が自身のInstagramを更新し、美しい金髪姿を披露した。

【写真】クールな表情を浮かべる金髪ロング姿の緑黄色社会・長屋晴子

■最新シングル「風に乗る」のジャケット撮影のメイキングショット

3月18日にリリースされた緑黄色社会の最新シングル「風に乗る」。劇場アニメ『パリに咲くエトワール』の主題歌に書き下ろされた一曲だ。金髪ロングが風になびく、そのジャケットのアートワークにドキッとした人も多いのではないだろうか。

長屋は「『風に乗る』のあれこれ」と一言を添えて、金髪ロング姿の写真を公開した。太陽が輝く青空の下、ノースリーブ姿で屋上の手すりに手をかける長屋（1枚目）。アンニュイな表情を浮かべ、圧倒的な美しさを放っている。続けて、全身ショット（2枚目）やジャケット写真のように髪を風になびかせている動画（3枚目）も公開。

さらに、ブルーのワンピースに身を包み「風に乗る」のMV撮影時のオフショットも公開。瑞々しい黒髪ロングで、芝生の上を歩く姿（4枚目）、軽やかなジャンプ（5枚目）、カメラへ見せた柔らかい微笑み（6枚目）。そして、グリーンバックでの浮遊シーン（7枚目）や、小林壱誓とpeppeと穴見真吾が揃ったメンバー3ショット（8枚目）も公開。

金髪姿のショットの投稿にSNSでは「金髪長屋さん美しい」「金髪の破壊力すごい」「女神のような美しさ」「ジャケ写晴子さんだったんだ！」「美しすぎる」「新鮮！」「ウィッグ!? 金髪似合いすぎてる」と驚きと絶賛の声が続々と集まっている。

■2022年秋、長屋晴子が人生で初めての金髪に

黒髪のイメージが定着しているだけに、今回の金髪姿は「染めたのか」「ウィッグなのか」とファンも騒然。実は、過去にも、そのハイトーンで世間を驚かせた瞬間がある。

2022年11月、『NHK紅白歌合戦』出場決定をメンバーと一緒に報告するInstagramにて金髪姿を披露。大きな話題をさらった。

さらに遡れば、2022年10月に公開された『情熱大陸』の公式YouTubeチャンネルでの未公開映像。そこには、人生初の金髪に挑むリアルな姿が記録されている。

「【未公開映像③】ニッポン放送さん、すみませんでした。放送で全部カットしてしまった「長屋晴子のオールニッポンX」密着映像を配信します。」と題したこの動画。美容院で5、6時間かけてブリーチを経て変身していく過程が収められている。