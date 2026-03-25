クレオ <9698> [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の11.6億円→11.9億円(前期は11.5億円)に2.6％上方修正し、増益率が0.5％増→3.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7億円→7.3億円(前年同期は8.2億円)に4.3％増額し、減益率が14.5％減→10.8％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の52円→55円(前期は51円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、サポートサービス事業において主要顧客からの受注が当初の想定を下回る見通しとなったこと等により、前回発表予想を若干下回る見込みとなりました。一方、利益面につきましては、ソリューションサービス事業において高いストック収入が着実に増加したことに加え 、受託開発事業における適切なプロジェクト管理と稼働率の改善が寄与いたしました。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと定め、「連結配当性向40%超」を基本方針として掲げております。また、安定的に利益を積み増すことで、配当額の水準向上を継続していくことを重視しております。2026年3月期の連結業績については、ソリューションサービス事業を中心に堅調に推移しており、営業利益は当初予想を上回る見通しとなりました。この通期業績見通しおよび強固な財務基盤を勘案し、株主の皆様への還元をさらに充実させるため、2026年３月期の期末配当金を2025年５月８日に公表した普通配当１株当たり52円から３円増配し、１株当たり55円といたします。これにより、当社は9期連続の増配となる予定です。（注）上記の業績予想、配当予想につきましては、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって変動する可能性があり、予想数値と異なる場合があります。

