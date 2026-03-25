ミナトホールディングス <6862> [東証Ｓ] が3月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27.8億円→36.4億円(前期は5.8億円)に30.9％上方修正し、増益率が4.8倍→6.3倍に拡大し、従来の36期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.6億円→30.3億円(前年同期は2億円)に39.7％増額し、増益率が11倍→15倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期におきましては、当社グループの主要市場である半導体関連市場において、メモリーメーカーが生成AI関連製品の生産に注力したこと等を背景にメモリーの需給が逼迫し、価格は上昇基調で推移しております。このような事業環境のもと、当社グループでは、デジタルデバイスのセグメントが当社の連結業績の伸長に寄与しておりますが、2026年２月10日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表後も、主としてデジタルデバイスセグメントの好調が継続し業績を押し上げていることから、2026年３月期通期の連結業績予想を、さらに上方修正することといたしました。 なお、本業績予想の修正に伴う年間配当予想（18.0円）の変更はございません。※上記の予想は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績等は今後様々な要因により、当該予想値と異なる結果となる可能性があります。

