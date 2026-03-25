イノテック <9880> [東証Ｐ] が3月25日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の21億円→40億円(前期は12億円)に90.5％上方修正し、増益率が75.0％増→3.3倍に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の15.2億円→34.2億円(前年同期は7.4億円)に2.2倍増額し、増益率が2.1倍→4.6倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の75円→125円(前期は70円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

固定資産（土地・建物）の譲渡による固定資産売却益（特別利益）の計上に伴い、通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回公表予想を上回る見通しとなったため、業績予想を修正いたします。



当社の配当政策は、業績への連動と安定的な株主還元を基本方針としております。当期の期末配当金につきましては、１株あたり40円を予定しておりましたが、業績が想定通りに推移していることに加え、固定資産売却益(特別利益)を計上することから、１株当たり50円の特別配当を実施いたします。この結果、当期の１株当たり年間配当金は、実施済みの中間配当金35円と合わせて125円となり、前期から55円の増配となる予定です。

