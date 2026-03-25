　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　180289　　　17.8　　　 47830
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 36375　　 -17.4　　　　4823
３. <1321> 野村日経平均　　 23880　　 -10.3　　　 55860
４. <1540> 純金信託　　　　 23455　　　25.9　　　 21835
５. <1360> 日経ベア２　　　 20045　　 -18.1　　　 118.5
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14499　　　26.7　　　 56930
７. <1306> 野村東証指数　　 11777　　　-8.7　　　　3836
８. <1579> 日経ブル２　　　 10930　　　 9.4　　　 515.3
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　8125　　　-1.8　　　　4766
10. <1542> 純銀信託　　　　　7222　　　17.2　　　 32310
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　4692　　　34.9　　　188800
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4460　　 -15.6　　　　5551
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　3816　　　-1.0　　　 802.9
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　3810　　　59.6　　　　3154
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3715　　　18.6　　　 374.8
16. <2038> 原油先Ｗブル　　　3084　　 -38.2　　　　2597
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2720　　 -24.6　　　 66490
18. <314A> ｉＳゴールド　　　2631　　 -27.4　　　 343.2
19. <1615> 野村東証銀行　　　2467　　 195.1　　　 585.0
20. <1489> 日経高配５０　　　2332　　　14.0　　　　3153
21. <1328> 野村金連動　　　　2178　　　32.2　　　 17160
22. <1699> 野村原油　　　　　2163　　　 1.7　　　 578.8
23. <1330> 上場日経平均　　　2151　　 -20.2　　　 55920
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2017　　 -20.6　　　　 195
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　2004　　 -11.3　　　 55620
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1492　　 -10.5　　　 73490
27. <1358> 上場日経２倍　　　1412　　 -50.0　　　 90940
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1184　　　 5.7　　　 754.8
29. <200A> 野村日半導　　　　1166　　　44.8　　　　3125
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　1043　　 -53.9　　　 142.3
31. <2559> ＭＸ全世界株　　　 995　　　94.3　　　 26050
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 951　　 -52.7　　　2087.5
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 921　　 -14.6　　　 55500
34. <1308> 上場東証指数　　　 832　　 -62.7　　　　3791
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　 786　　　 1.6　　　 38800
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 725　　 -19.9　　　　 906
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 701　　　36.1　　　1970.5
38. <1541> 純プラ信託　　　　 686　　 -10.7　　　　9055
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 674　　　-8.4　　　　1062
40. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 648　　 146.4　　　 54300
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 647　　 -28.2　　　 52260
42. <1571> 日経インバ　　　　 639　　 -37.7　　　　 382
43. <1348> ＭＸトピクス　　　 621　　　16.3　　　　3786
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 605　　 -59.7　　　 704.9
45. <2039> 原油先物ベア　　　 537　　　23.7　　　　 560
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 524　　 -40.1　　　　3875
47. <1580> 日経ベア　　　　　 502　　 -16.5　　　1016.0
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 472　　 -65.4　　　 30160
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 429　　　 6.2　　　　1694
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 422　　　-1.6　　　　 121
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


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