ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 180289 17.8 47830
２. <1357> 日経Ｄインバ 36375 -17.4 4823
３. <1321> 野村日経平均 23880 -10.3 55860
４. <1540> 純金信託 23455 25.9 21835
５. <1360> 日経ベア２ 20045 -18.1 118.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 14499 26.7 56930
７. <1306> 野村東証指数 11777 -8.7 3836
８. <1579> 日経ブル２ 10930 9.4 515.3
９. <1671> ＷＴＩ原油 8125 -1.8 4766
10. <1542> 純銀信託 7222 17.2 32310
11. <2036> 金先物Ｗブル 4692 34.9 188800
12. <1329> ｉＳ日経 4460 -15.6 5551
13. <1568> ＴＰＸブル 3816 -1.0 802.9
14. <2644> ＧＸ半導日株 3810 59.6 3154
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 3715 18.6 374.8
16. <2038> 原油先Ｗブル 3084 -38.2 2597
17. <1326> ＳＰＤＲ 2720 -24.6 66490
18. <314A> ｉＳゴールド 2631 -27.4 343.2
19. <1615> 野村東証銀行 2467 195.1 585.0
20. <1489> 日経高配５０ 2332 14.0 3153
21. <1328> 野村金連動 2178 32.2 17160
22. <1699> 野村原油 2163 1.7 578.8
23. <1330> 上場日経平均 2151 -20.2 55920
24. <1459> 楽天Ｗベア 2017 -20.6 195
25. <1320> ｉＦ日経年１ 2004 -11.3 55620
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1492 -10.5 73490
27. <1358> 上場日経２倍 1412 -50.0 90940
28. <1655> ｉＳ米国株 1184 5.7 754.8
29. <200A> 野村日半導 1166 44.8 3125
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1043 -53.9 142.3
31. <2559> ＭＸ全世界株 995 94.3 26050
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 951 -52.7 2087.5
33. <1346> ＭＸ２２５ 921 -14.6 55500
34. <1308> 上場東証指数 832 -62.7 3791
35. <1545> 野村ナスＨ無 786 1.6 38800
36. <513A> ＧＸ防衛日株 725 -19.9 906
37. <1398> ＳＭＤリート 701 36.1 1970.5
38. <1541> 純プラ信託 686 -10.7 9055
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 674 -8.4 1062
40. <1397> ＳＭＤ２２５ 648 146.4 54300
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 647 -28.2 52260
42. <1571> 日経インバ 639 -37.7 382
43. <1348> ＭＸトピクス 621 16.3 3786
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 605 -59.7 704.9
45. <2039> 原油先物ベア 537 23.7 560
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 524 -40.1 3875
47. <1580> 日経ベア 502 -16.5 1016.0
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 472 -65.4 30160
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 429 6.2 1694
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 422 -1.6 121
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 180289 17.8 47830
２. <1357> 日経Ｄインバ 36375 -17.4 4823
３. <1321> 野村日経平均 23880 -10.3 55860
４. <1540> 純金信託 23455 25.9 21835
５. <1360> 日経ベア２ 20045 -18.1 118.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 14499 26.7 56930
７. <1306> 野村東証指数 11777 -8.7 3836
８. <1579> 日経ブル２ 10930 9.4 515.3
９. <1671> ＷＴＩ原油 8125 -1.8 4766
10. <1542> 純銀信託 7222 17.2 32310
11. <2036> 金先物Ｗブル 4692 34.9 188800
12. <1329> ｉＳ日経 4460 -15.6 5551
13. <1568> ＴＰＸブル 3816 -1.0 802.9
14. <2644> ＧＸ半導日株 3810 59.6 3154
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 3715 18.6 374.8
16. <2038> 原油先Ｗブル 3084 -38.2 2597
17. <1326> ＳＰＤＲ 2720 -24.6 66490
18. <314A> ｉＳゴールド 2631 -27.4 343.2
19. <1615> 野村東証銀行 2467 195.1 585.0
20. <1489> 日経高配５０ 2332 14.0 3153
21. <1328> 野村金連動 2178 32.2 17160
22. <1699> 野村原油 2163 1.7 578.8
23. <1330> 上場日経平均 2151 -20.2 55920
24. <1459> 楽天Ｗベア 2017 -20.6 195
25. <1320> ｉＦ日経年１ 2004 -11.3 55620
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1492 -10.5 73490
27. <1358> 上場日経２倍 1412 -50.0 90940
28. <1655> ｉＳ米国株 1184 5.7 754.8
29. <200A> 野村日半導 1166 44.8 3125
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1043 -53.9 142.3
31. <2559> ＭＸ全世界株 995 94.3 26050
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 951 -52.7 2087.5
33. <1346> ＭＸ２２５ 921 -14.6 55500
34. <1308> 上場東証指数 832 -62.7 3791
35. <1545> 野村ナスＨ無 786 1.6 38800
36. <513A> ＧＸ防衛日株 725 -19.9 906
37. <1398> ＳＭＤリート 701 36.1 1970.5
38. <1541> 純プラ信託 686 -10.7 9055
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 674 -8.4 1062
40. <1397> ＳＭＤ２２５ 648 146.4 54300
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 647 -28.2 52260
42. <1571> 日経インバ 639 -37.7 382
43. <1348> ＭＸトピクス 621 16.3 3786
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 605 -59.7 704.9
45. <2039> 原油先物ベア 537 23.7 560
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 524 -40.1 3875
47. <1580> 日経ベア 502 -16.5 1016.0
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 472 -65.4 30160
49. <521A> ｉＦＦＮＧ金 429 6.2 1694
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 422 -1.6 121
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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