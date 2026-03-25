25日の日経平均株価は前日比1497.34円（2.87％）高の5万3749.62円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1458、値下がりは107、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を288.80円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が223.82円、東エレク <8035>が123.34円、フジクラ <5803>が62.67円、東京海上 <8766>が50.14円と続いた。



マイナス寄与度は12.33円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、第一三共 <4568>が3.61円、コナミＧ <9766>が3.34円、バンナムＨＤ <7832>が3.01円、ベイカレント <6532>が1.84円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は保険業で、以下、非鉄金属、ガラス・土石、銀行業、機械、電気・ガスと続いた。



株探ニュース

