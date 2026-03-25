◇第98回全国選抜高校野球大会第7日 2回戦 花咲徳栄17−0日本文理（2026年3月25日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）が、日本文理（新潟）を17−0で破り、2003年以来の8強進出となった。8強は同校の最高位に並ぶ進撃。埼玉県勢の選抜大会最多得点は13年決勝の浦和学院の17得点。夏も03年2回戦の聖望学園の17得点で、記録に並んだ。

17得点圧勝劇の立役者となったのが、岩井隆監督の次男でもある1番の岩井虹太郎だ。4安打1四球で3得点とリードオフマンの働きを見せ「監督から『出塁率』と言われている。長打よりもつなぐバッティングができたので、そういう場面では良かったかなと思います」と笑みを漏らした。

初戦の東洋大姫路戦は「すごく緊張していて空回り」したといい無安打。この日は修正し、初回に甲子園初安打が出ると、うれしさのあまり、ガッツポーズも飛び出した。

守備でも遊撃として無失策。雨中の難しい状況だったが「冬の間もずっと『守備、守備』って練習をしてきた。甲子園は何があるか分からないので。最後までしっかり（守備を）できたのかなと思います」と胸を張った。

初戦を終えた後、岩井監督からは「ちょっと前に突っ込んでいる」と助言をもらった。「しっかり右にためてボールを見るっていう面で。今日は（体が）開かず、しっかりボールを上から叩けたので良かったと思います。（打った後は特に何も言われていませんが）チームが勝つことが全てなので」と修正し、4安打の固め打ち。

「3ぐらいはあるかもしれないですけど、4はなかった。うれしかったです」と喜んでいた。