定期的に様々な運動を行うことで寿命が延びる可能性があることが新たな研究で明らかになった/Maskot/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）寿命を延ばしたければ、日々の運動に変化をつけるのがいいとの研究結果が、このほど発表された。ウォーキングや水泳、ヨガ、庭仕事にピックルボールといった活動を切り替えながら続けることで、全死因死亡率（原因を限定しない死亡率）は19％も低下することが分かったという。

米オハイオ州クリーブランドのユニバーシティー・ホスピタルズ（UH）で整形外科部長を務めるジェームズ・ボース氏はこの結果について、「19％の低下はすごいことだ」「これほどの効果があるなら、自分たちの習慣を見直してみようという気になる」と語った。同氏は今回の研究に参加していない。

国際共同チームが大規模な追跡調査2件のデータを分析した。計11万人を超える対象者の身体活動を、30年間にわたって記録したデータだ。結果は今年1月、オンライン医学誌「BMJメディシン」に発表された。それによると、身体活動の種類が最も多いグループが最も長生きしていた。

さまざまなタイプの運動に取り組むのは、同じ活動を長時間続けるよりメリットが大きいかもしれないと、チームは指摘する。

論文の筆頭著者の一人で米ハーバード公衆衛生大学院の博士研究員、ハン・ハン氏は「この点が一番意外だった」と述べた。「普通は運動の量に注目しがちだが、今回の成果で従来の研究結果に新たな次元が加わった」

米保健福祉省（HHS）が発表している「米国人の身体活動ガイドライン」によると、成人は1週間に少なくとも150分間、中程度の運動をすることが推奨されている。ガイドラインはまた、週に少なくとも2回、中程度以上の筋力トレーニングを勧め、運動に変化をつけることで体の使いすぎによるスポーツ障害を防げるとも指摘している。

「多様な運動に取り組むことは確実にメリットがある」と、ボース氏は強調する。「体にはさまざまな動きや力、安定性が必要とされる。複数のメニューを組み合わせたトレーニングによって、体は毎週、そういうすべての運動をこなすことになる」

これはとりわけ子どもに当てはまる。スポーツ医学の専門家らは長年、子どもには複数のスポーツをやらせ、早い段階で一つに絞らないほうがいいとアドバイスしてきた。この分野の研究では、早くから一つのスポーツに特化した子どもは故障のリスクが高まるとのデータが多数出ている。データによると、そうでない子どものほうが元気で、運動がマンネリ化することもなく、成長してからスポーツでより大きな成果を出す傾向がみられる。

同じように、大人やプロ選手もメニューに変化をつける必要があると、ボース氏は主張する。同氏は米プロフットボールリーグ（NFL）の地元チーム「クリーブランド・ブラウンズ」のチーフドクターも務めている。プロ選手のトレーニングキャンプでは、フットボールの練習と織り交ぜて、ある日はコンディショニング、翌日は柔軟性とバランス、その次に筋トレといったメニューが組まれるという。ボース氏は「このように最高レベルのスポーツ選手も、体に色々な動きをさせている」と説明した。

すべての筋肉群を鍛えよう

運動を混ぜ合わせることによってもう一つ、特定の運動が好きという人は特に、「プラトー現象」を防ぐというメリットがある。プラトーとは、得意なスポーツを続けていると、体がその運動を非常に効率よくこなせるようになった結果、一時的に伸びが止まってしまう現象だ。このような停滞状態を乗り越えるには、運動のメニューを変え、体を別のやり方で刺激する必要がある。

運動の切り替えが重要な理由はたくさんあるが、1週間あるいは1カ月に何種類の運動をするのが最も効果的かという基準は見当たらない。ただ、すべての筋肉を強化するために、できれば毎週、全筋肉群を一通り鍛えることが重要だ。

だからといって毎日ジムに通い、日替わりでマシントレーニングに励む必要はない。ウォーキングが好きなら、腕も少し動かすため、1日おきにトレッキングポールを使ってみよう。サイクリングと庭仕事を交互にこなしてもいい。

職場や自宅で簡単なエクササイズをはさむのも有益だ。ボース氏は「デスクでスクワットに励んだり、壁で腕立て伏せをしたり、休憩時間に駐車場を歩き回ったり、座ったまま腹筋を収縮させたり。凝ったことをする必要はない」と話す。

寿命を延ばすために新たな運動メニューを作ろうと、やる気満々になった人もいるだろう。ただし、健康のためには休息日を設けることも重要だ。運動の種類を変えることでスポーツ障害やマンネリ化が防げるのと同じく、定期的に休息日を持つことにより、健康状態は全体として向上する。専門家らによれば、休息している間に体は組織の修復やエネルギーの補充など、重要な機能を果たす。

ただし、休むといっても一日中ソファに寝転がって過ごすという意味ではない。朝から晩までの間に軽いストレッチを少し組み込むなど、活動的に過ごすのがベストだ。

「とにかく体を動かし続けることだ」と、ボース氏はアドバイスしている。