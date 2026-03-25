一般社団法人MANのセミナーに橋本聖子JOC会長が登壇

「アスリートの人生設計 幸せをデザインするウェルビーイング」と題した一般社団法人MANの第3回セミナーが、2025年度立教大学スポーツウエルネス研究所公開講演会として20日に都内で行われた。MANの代表理事を務める荒木絵里香さん（バレーボール）、中山由起枝さん（クレー射撃）、本橋麻里さん（カーリング）の3名がパネリストとして参加。日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長をメインゲストに招いて、トークセッションを行った。

橋本会長は、前例のない活動をしてきた稀有な女性アスリート経験者だ。スピードスケートで頭角を現し、16歳で世界選手権に出場。1992年アルベールビル冬季五輪の女子1500メートルで銅メダルを獲得。同時に、自転車競技にも挑戦して同年のバルセロナ夏季五輪にも出場。95年には現役選手でありながら、国会議員となった。競技の掛け持ちも、現役選手が政治家を務めることも、日本では珍しく、批判を受けながらの挑戦だった。

しかし、若い頃から国際大会を経験し、世界では珍しくないことを知っていた。一つの競技に人生のすべてを注ぐことが美徳とされた時代に、日本がスポーツ環境における後進国であることを感じながら、アスリートが多様な可能性を同時進行で持つ可能性や意義を訴えてきた存在だ。

2000年には、参議院議員として初の出産をするにあたり、国会議員の産休制度の整備を促進。橋本会長は「何かを進めようとした時、『前例がない』で片付ける社会が多い。日本だけは前例がないだけ（の理由）で終わらせるのか。ぶち破りたい思いがずっとあった」と女性の環境改善を体現してきたキャリアを振り返った。

1998年に結婚し、夫の連れ子3人の母となってからは、その大変さも経験。その後、3人の子を出産したが、体脂肪率8%で無月経の時期も続いていた競技生活の影響で、不妊治療が必要だったことも明かした。女性が結婚や出産といったライフイベントと競技を両立していくことについては、「誰かが諦めなければいけない環境を作れば、諦める人が多くなる。諦めなくて良い環境を作れば、諦めない人が増える」と前例にとらわれない環境改善の必要性を強調した。

荒木絵里香さんが周知を目指す「ライフイベントと競技の両立」

一般社団法人MANは、2014年に文部科学省（現スポーツ庁）の委託事業で、女性アスリートの育成・支援プロジェクト「Mama Athletes Network（ママ アスリート ネットワーク）」としてスタート。女性選手が、結婚や出産などのライフイベントと競技活動を両立するための準備方法や環境整備について理解を深める活動を行っている。近年、女子学生に対して、無月経問題への意識改善の周知が進んでいるが、まだ、結婚や出産についても競技活動の障壁と感じる人は多い。

MANの荒木代表理事は「競技をしながら、ライフイベントを両立できる選択肢や可能性があることを、まず知ってもらいたい。私たちの団体は、いろいろな声を聞くコミュニティーの一つ。個人的にアスリート仲間から後輩や知人を通して、出産をするか、しないかなどの相談を受ける機会も多い」と話し、出産後トレーニングの専門家を紹介するなどサポートしていることを明かした。

自身もママアスリートとして活動し、母なのか選手なのかの選択を迫る視線を感じた経験を持つが、「一般の働いているお母さん方から、元気を受け取ったよ、応援しているよ、とポジティブな声をもらえたことが、自分の励みになって頑張れた」と垣根を超えた共感に救われたエピソードを紹介。イベントでの橋本会長の講演を受けて「先を歩いてくださるパイオニアがいて、自分たちが続いている。そういう数が増えれば、スタンダードになっていく」と、ライフイベントと競技活動の両立に対する知識、考え方の共有を進めたい考えを示した。



（平野 貴也 / Takaya Hirano）