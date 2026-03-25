KREVAが、ライブ映像作品『billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』を本日リリースした。

今作は、2025年12月24日に東京文化会館で開催された＜billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 〜produced by 武部聡志＞を収録した作品で、武部聡志プロデュースのオーケストラコンサートシリーズ第3弾として、KREVAがフルオーケストラと共演したライブがお楽しみいただける。

最新アルバム『Project K』収録曲のほか、「音色」「イッサイガッサイ」「国民的行事」などの代表曲をフルオーケストラアレンジで再構築した全16曲を収録。武部聡志プロデュースによる一青窈「もらい泣き」とKREVAの「Link」をマッシュアップしたスペシャルパフォーマンスも収められている。アンコールで披露された「Na Na Na」では、オーケストラ奏者も立ち上がり演奏。会場は総立ちとなり、スタンディングオベーションに包まれたラストシーンまで収録されている。加えて、リハーサルから本番までに密着したドキュメンタリー「Behind The Scene」も収録。KREVAとオーケストラが作り上げた舞台の裏側を伝える映像になっているとのことだ。

そして、そんな本公演のアンコール公演として、東京・すみだトリフォニーホールにて5月22日に一夜限りで開催することが決定した。公演チケットはKREVAオフィシャルファンクラブ「KREVA CLUB」、ビルボードクラブ「BBL」より先行受付開始。4月8日よりKREVAオフィシャルHPで先行受付がスタートする。

◾️＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert -ENCORE-」〜produced by 武部聡志＞ ▼開催日時・会場

【東京】すみだトリフォニーホール 大ホール 開場 18:00 開演 19:00



▼出演

KREVA

音楽監修・ピアノ：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

ドラム：白根佳尚

管弦楽： Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）



▼チケット

全席指定 12,908 円（税込）

チケット販売スケジュール：

・KREVA CLUB 会員先行（抽選）2026年3月25日（水）9:08〜3月31 日（火）23:59

https://kreva.club/fc/ ※期間中に KREVA CLUB へ入会いただければお申込み可能です。

・ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年3月27日（金）15:00〜4月1日（水）23:59

https://www.billboard-live.com/mypage ※期間中に Club BBL 会員へ入会いただければお申し込み可能です。

・オフィシャル HP・SNS 先行（抽選）2026年4月2日（木）15:00〜4月8日（水）23:59 ▼公演公式サイト

https://billboard-cc.com/krevaXtakebe-encore

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

企画協力：KOUJOUSHIN

制作協力：ハーフトーンミュージック

協力：ローランド株式会社

後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、J-WAVE ▼注意事項

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演 1 申し込み最大 4 枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様 1 枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください

（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice/） ▼公演に関するお問合せ

ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

◾️『billboard classics『KREVA Premium Orchestra Concert』 at Tokyo Bunka Kaikan Main Hall』

2026年3月25日（水）発売 [Blu-ray]

7,599円（税込）/ VIXL-512

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-512.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIXL-512.html [DVD]

7,599円（税込）/ VIBL-1215

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1215.html

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A025671/VIBL-1215.html ▼収録曲目

01 Overture

02 Forever Student

03 基準

04 No Limit

05 C’mon, Let’s go

06 居場所

07 瞬間speechless

08 アグレッシ部

09 EGAO

10 成功

11 国民的行事

12 もらい泣き × Link

13 Expert

14 イッサイガッサイ

15 音色

＜Encore＞

16 Na Na Na ▼特典映像

「KREVA Premium Orchestra Concert “Behind the Scene”」 ▼出演

KREVA

音楽監修・ピアノ：武部聡志

指揮・編曲：岩城直也

ドラム：白根佳尚

管弦楽：Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO） ▼予約購入者特典

オリジナル・クリアファイル