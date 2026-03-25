スケーターが、サンエックスの人気キャラクターのポップアップショップ「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」を、大阪「ホワイティうめだ」にて開催中！

ランチグッズやぬいぐるみなど、スケーターの「すみっコぐらし」グッズが勢ぞろいする期間限定ショップです☆

スケーター ホワイティうめだ「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」

開催期間：2026年3月13日（金）〜4月13日（月）

開催場所：ホワイティうめだ ポケットパーク

スケーターが、ホワイティうめだポケットパークにて「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」を期間限定で開催中！

お弁当箱や水筒などのランチグッズをはじめ、バッグや日用雑貨など多数のグッズが展開されています。

店舗では、ランチボックスやステンレスボトルなどの実用的なランチグッズのほか、インテリアにもなるぬいぐるみなど、幅広いカテゴリーのグッズと出会えます☆

毎日の暮らしに役立つ機能的なグッズや、癒しをくれるかわいいグッズなどが揃う、「すみっコぐらし」好き要チェックのポップアップショップです。

大人も子どもも夢中になれる「すみっコぐらし」グッズが集まる、期間限定ショップ！

「すみっコぐらし POP UP SHOP skater collection」は、大阪「ホワイティうめだ」にて2026年4月13日まで開催中です。

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