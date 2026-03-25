ディズニー作品のランチグッズなどが勢ぞろい！スケーター 京阪百貨店守口店「POPUPショップ」
数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」が、大阪の「京阪百貨店守口店」にてPOPUPショップを開催中！
ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』や『ズートピア』などのディズニー作品のランチグッズはもちろん、スケーターのオリジナルキャラクター「バーガーコンクス」や「ディノサウルス」のグッズも多数展開されています☆
スケーター 京阪百貨店守口店「POPUPショップ」
開催期間：2026年6月22日（月）まで開催中
開催場所：京阪百貨店 守口店 1階 イベントスペース
住所：〒570-8558 大阪府守口市河原町8番3号
電話番号：06-6994-1313（代表）
アクセス：京阪電車「守口市」駅東口すぐ、Osaka Metro谷町線「守口駅」下車
駐車場：1000台収容可能な平面及び立体駐車場を完備
「スケーターPOPUPショップ」が、京阪百貨店守口店1階イベントスペースにて期間限定で開催中！
毎日のランチタイムやお出かけを快適にする、バラエティ豊かなグッズが多数展開されています。
POPUPショップでは、大人も子どもも大好きな人気のキャラクターグッズが大集合。
『ベイマックス』や『ズートピア』をはじめ、「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」のランチボックスや水筒などがずらりと揃う、貴重な機会となっています☆
さらに、スケーターオリジナルキャラクターである「バーガーコンクス」や
「ディノサウルス」のグッズも多数展開ラインナップ。
お弁当箱やステンレスボトルなどの実用的なランチグッズから、毎日のお出かけに便利なレイングッズや生活雑貨まで、多彩なラインナップが楽しめるPOPUPショップです。
キャラクター好きな方はもちろん、新生活の準備にもぴったりの期間限定ショップ！
「スケーターPOPUPショップ」は、大阪の「京阪百貨店守口店」の1階 イベントスペースにて、2026年6月22日（月）まで開催中です。
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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