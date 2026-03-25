数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」が、大阪の「京阪百貨店守口店」にてPOPUPショップを開催中！

ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』や『ズートピア』などのディズニー作品のランチグッズはもちろん、スケーターのオリジナルキャラクター「バーガーコンクス」や「ディノサウルス」のグッズも多数展開されています☆

スケーター 京阪百貨店守口店「POPUPショップ」

開催期間：2026年6月22日（月）まで開催中

開催場所：京阪百貨店 守口店 1階 イベントスペース

住所：〒570-8558 大阪府守口市河原町8番3号

電話番号：06-6994-1313（代表）

アクセス：京阪電車「守口市」駅東口すぐ、Osaka Metro谷町線「守口駅」下車

駐車場：1000台収容可能な平面及び立体駐車場を完備

「スケーターPOPUPショップ」が、京阪百貨店守口店1階イベントスペースにて期間限定で開催中！

毎日のランチタイムやお出かけを快適にする、バラエティ豊かなグッズが多数展開されています。

POPUPショップでは、大人も子どもも大好きな人気のキャラクターグッズが大集合。

『ベイマックス』や『ズートピア』をはじめ、「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」のランチボックスや水筒などがずらりと揃う、貴重な機会となっています☆

さらに、スケーターオリジナルキャラクターである「バーガーコンクス」や

「ディノサウルス」のグッズも多数展開ラインナップ。

お弁当箱やステンレスボトルなどの実用的なランチグッズから、毎日のお出かけに便利なレイングッズや生活雑貨まで、多彩なラインナップが楽しめるPOPUPショップです。

キャラクター好きな方はもちろん、新生活の準備にもぴったりの期間限定ショップ！

「スケーターPOPUPショップ」は、大阪の「京阪百貨店守口店」の1階 イベントスペースにて、2026年6月22日（月）まで開催中です。

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー作品のランチグッズなどが勢ぞろい！スケーター 京阪百貨店守口店「POPUPショップ」 appeared first on Dtimes.