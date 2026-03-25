タイ名物の魔改造ボートで水上を駆け抜ける？爆速ジェットボート体験ツアー
世界には色々なアクティビティがあるが、タイならではのモーターアクティビティを発見したのでご紹介。タイのバンコク市からサムットソンクラームまでの片道1時間、タイ名物の爆速ジェットボートが運航する体験ツアー「Thai Longtail Experience」。通常のエンジンを積んだロングテールボートではなく、レース用に改造した最大500馬力のディーゼルエンジンを積んだボートに乗り込み、プロのレーサーとして20年の経験を持つベテランドライバーの操縦で、最高時速200キロのスピードで水上を駆け抜ける。最大定員は4名で料金は1人175ドル、予約をすればバンコク市内からピックアップもしてくれる。バンコクの濁った川を時速200キロで爆走する、おそらく世界で唯一のボートツアーを体験してみてはいかがでしょうか？
Thai Longtail Experience
https://www.thailongtailexperience.com/
体験動画
（Written by 山岸悠也）
Thai Longtail Experience
https://www.thailongtailexperience.com/
体験動画
（Written by 山岸悠也）