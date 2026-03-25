◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 花咲徳栄 17-0 日本文理(25日、甲子園球場)

花咲徳栄(埼玉)と日本文理(新潟)の一戦は、強い雨が降り続く難しいコンディションでの試合となりました。そんななか選手らはユニホームを泥だらけにし、奮闘する姿がありました。

試合は、序盤から降り続く雨のため、内野グラウンドが次第にぬかるみ状態となる厳しいコンディションとなります。4回の花咲徳栄の攻撃中には、マウンドに土が足され、5回のグラウンド整備では各所に土が足されました。

雨はやむ気配なく8回にも花咲徳栄の攻撃中にマウンドに土を入れる対応が取られ、なんとか試合を続行。水が浮いたグランドで日本文理の選手らは試合運びに苦戦し、四球や失策が絡み失点を重ねましたが、ユニホームを泥だらけにしながら9回まで戦い抜きました。

一方、花咲徳栄の選手らも奮闘。投手陣は相手打線を2安打におさえ、打線は14安打17得点と強さを見せました。

ゲームセットとなり、本塁を隔てて整列した両校の選手らには、称賛の拍手がスタンドから送られました。

なお、このあと予定されていた第3試合の九州国際大付(福岡)対専大松戸(千葉)は中止となり、明日26日の第4試合となることが発表されました。