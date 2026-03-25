WWE王者とUFC世界ヘビー級王者の両方を制した史上唯一の選手であるブロック・レスナー（48）が25日までに更新されたポッドキャスト番組「スピッティン・チックレッツ」にゲスト出演。自身の胸に入っているタトゥーについて語る場面があった。

レスナーの胸には剣のタトゥーが入っている。このタトゥーは泥酔していれたものだったという。「昔アリゾナ州スコッツデールでベロベロに酔っ払ってたんだ」とタトゥーを入れたエピソードを話し始めた。

「当時の俺はスコッツデールでNFLに向けたトレーニングをしていて、しかもバイク事故に遭ったばかりだった。とにかく、完全にどん底まで叩きのめされてた感じだった。いろんなことが重なっていた。バイカーバーの向かいにタトゥーショップがあって…あそこにタトゥーショップがあるには最悪だ。そこでこのタトゥーを入れた。自分でも、こんなもん入れたことなんて全然覚えてなかった」と記憶が無い状態でタトゥーを入れていたと告白。

そして翌朝に起きた後に、自身の身体を見て「何だよこれ！？」と衝撃を受けたと回想した。