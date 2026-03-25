俳優のともさかりえ（４６）が２４日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、一人息子に３度目結婚を告げたときのことを振り返った。

ともさかは初婚の時に長男を出産。その後、２度の離婚を経て２２年に３度目の結婚をしている。

３度目婚を決めた時は長男は高校１年。「良かったじゃん、安心したわ」と言ってくれたといい「本心なのかはわからない。いろんな経験をさせてしまったので、普通の子より早く大人にさせてしまったのではと思っていて…」と長男の言葉の裏側を推察した。

この時は率直に「お付き合いしているパートナーがいる」と長男に伝えたといい「こっちが作戦を練ってもあまり意味がないと思って。順を追って全て正直に話した」という。

３度目婚のお相手も初婚ではないといい「立派にお務めされている大きなお子さんがいるんで。彼らには彼らのママがいて、息子は息子でパパがいる。血の繋がったパパといい関係を築いているので、そういう意味では新しく家族になろうというより、パートナーになるけど認めてもらっていいかな？っていう…」と説明。「私がこういう仕事をしているから、結婚離婚がニュースになる。私には言わないが、お友達に言われたり嫌な思いをしているのでは…」とも心配し「一生かけて彼に償っていかないと。幸せにならないといけない」と言い聞かせた。

番組では長男にも話を聞いており、３度目婚を伝えられたときは「びっくりした」と言いつつ「母が決めたことなので、特におめでとうという気持ちも、嫌だという気持ちもなかった」という。「ただ、３回目なのでしっかり幸せになりきってほしい」と唯一の注文。ともさかは「私にも気を使って『良かったね』と言ってくれたと思うが、裏にこういう気持ちが…。ごめんねと感謝してもしきれない気持ち」と述べていた。