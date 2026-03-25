Hey! Say! JUMP山田涼介、新生活を迎える人にメッセージ「この瞬間にしか味わえないこの気持ちを大事に」
【モデルプレス＝2026/03/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。
【写真】32歳人気アイドル、緑×青の斬新スタイリング
山田は緑のチェック柄が印象的なジャケットに爽やかなブルーのパンツを合わせて登場。ポップアップについて「入った瞬間からすごくいい香りが漂っていまして。爽やかな、この時期にぴったりなフレッシュな香りが漂っていたんです。あと、なんといっても僕はゲーマーなので、ジョー マローン ロンドンさんのゲームが結構ありまして。そこのブースは来ていただいた方にも楽しんでいただけるかなという風に思いますし、フォトスポットだったり、髪に付けるアクセサリーを作れたり。いろんな催し物、フェスティバルが開催されているので、ぜひいらしてもらって、楽しんでいただければなと思います」とコメント。フリージアとスイートピーの香りに関しては「どちらも勿論すごくいい香りなんですけど、僕はイングリッシュペアー＆スイートピーを。仕事に行く前に、家で1日のスタートとして、付けてから。フレッシュな香りを身に纏ってお仕事に行きたいなっていう風に思いましたね」と語った。
また、誰にフレグランスをプレゼントしたいか問われると「僕が身に纏って、ライブとかでファンの皆さまとかに爽やかな香りをお届けできたらいいかなという風に思います」と答えて「僕からプレゼントしてもいいんですけど、ファンの皆さまに一つひとつプレゼントしていたら、貯金が持たないかもしれないので（笑）。僕が身に纏って、僕の香りを楽しんでいただけたらなと思います」と話していた。
新生活を迎える人に向けては「新生活が始まるときって、やっぱり不安だったり緊張だったり、馴染めるかな？とか、いろんな思いが交差していると思うんですけども、その不安だったり緊張感っていうのを、払拭しようと思わなくてもいいのかなって僕は思っていて」とコメント。「僕は新しい仕事をするときは常に緊張していますし、その緊張を楽しむ瞬間みたいなものも、僕は楽しいなと思いながら日々を過ごしているので。不安を、緊張を持ちながら、新しい生活に挑んで、新しい場所での自分の在り方みたいなものを見つけられたら、人としても成長できるのかなと思うので。この瞬間にしか味わえない、この気持ちを大事にしてほしいなと思います」とエールを送った。
緊張を和らげるための香りの楽しみ方を問われると「実際にしているんですけど、寝る前にジョー マローン ロンドンの香りを。コロンだったり。自分の好きな香りでいいと思うんですけど、一振りして寝るようにしているんですね。それが心の癒しだったりになるのかなと思ってやっているので、もし興味がある方は試していただければなという風に思います」と笑顔を見せていた。
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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◆山田涼介、フレグランスをプレゼントしたい人は？
山田は緑のチェック柄が印象的なジャケットに爽やかなブルーのパンツを合わせて登場。ポップアップについて「入った瞬間からすごくいい香りが漂っていまして。爽やかな、この時期にぴったりなフレッシュな香りが漂っていたんです。あと、なんといっても僕はゲーマーなので、ジョー マローン ロンドンさんのゲームが結構ありまして。そこのブースは来ていただいた方にも楽しんでいただけるかなという風に思いますし、フォトスポットだったり、髪に付けるアクセサリーを作れたり。いろんな催し物、フェスティバルが開催されているので、ぜひいらしてもらって、楽しんでいただければなと思います」とコメント。フリージアとスイートピーの香りに関しては「どちらも勿論すごくいい香りなんですけど、僕はイングリッシュペアー＆スイートピーを。仕事に行く前に、家で1日のスタートとして、付けてから。フレッシュな香りを身に纏ってお仕事に行きたいなっていう風に思いましたね」と語った。
◆山田涼介、新生活を迎える人にメッセージ
新生活を迎える人に向けては「新生活が始まるときって、やっぱり不安だったり緊張だったり、馴染めるかな？とか、いろんな思いが交差していると思うんですけども、その不安だったり緊張感っていうのを、払拭しようと思わなくてもいいのかなって僕は思っていて」とコメント。「僕は新しい仕事をするときは常に緊張していますし、その緊張を楽しむ瞬間みたいなものも、僕は楽しいなと思いながら日々を過ごしているので。不安を、緊張を持ちながら、新しい生活に挑んで、新しい場所での自分の在り方みたいなものを見つけられたら、人としても成長できるのかなと思うので。この瞬間にしか味わえない、この気持ちを大事にしてほしいなと思います」とエールを送った。
緊張を和らげるための香りの楽しみ方を問われると「実際にしているんですけど、寝る前にジョー マローン ロンドンの香りを。コロンだったり。自分の好きな香りでいいと思うんですけど、一振りして寝るようにしているんですね。それが心の癒しだったりになるのかなと思ってやっているので、もし興味がある方は試していただければなという風に思います」と笑顔を見せていた。
◆JO MALONE LONDON「English Pear Festival」
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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