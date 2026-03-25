「別れたいならはっきり言えば？」と彼女を怒らせるあいまいな態度９パターン
交際中の彼女への想いが冷めてしまっても、本人にはなかなか言い出しにくいもの。だからといって半端な気持ちで付き合っていると、無駄に修羅場を招く結果になりかねません。そこで今回は、10代から30代の独身女性193名に聞いたアンケートを参考に「『別れたいならはっきり言えば？』と彼女を怒らせるあいまいな態度」をご紹介します。
【１】彼女が見ているのを承知で、別の女性にアプローチする
「５年も前の出来事だけど、いま思い出しても胸が痛む」（20代女性）というように、これ見よがしに、いそいそと次の恋へ足を踏み出すのも、相手に深い傷を残してしまうでしょう。たとえ恋愛感情は薄れていても、人として思いやりの気持ちは持ち続けたいものです。
【２】態度の冷たさを責められても、真剣に取り合わない
「いまさら反省は求めないけど、話くらい聞け！」（20代女性）というように、聞く耳を持たずにいると、逆に叱責が長引く場合もありそうです。後腐れなく別れたいなら、彼女の気が済むまで言い分を聞いてあげたほうが、スムーズに事が運ぶでしょう。
【３】LINEメッセージが未読のままである
「既読無視は許せても、『未読』はつらい…」（10代女性）というように、「関心がなくなりました」と間接的にわからせるやり方は、相当なダメージを与えてしまうようです。心変わりを知らせたいなら、彼女に直接伝わる方法を取るのが優しさかもしれません。
【４】泊まる機会があっても、何もせずに寝てしまう
「端っこで背中向けることないじゃん！」（20代女性）というように、その気がなくなったことを露骨な態度でアピールするのも、あんまりな仕打ちでしょう。「結局、徹夜で別れ話をした」（30代女性）など、事態が急展開することも覚悟したほうがよさそうです。
【５】何かと理由をつけて、会う頻度を徐々に減らしていく
「その計画に気づいていないとでも？」（30代女性）というように、フェイドアウトしようと画策しているのがバレると、一瞬で彼女の怒りに火がつくようです。早い段階で「激高」に発展する可能性もあるので、悠長な作戦は避けたほうが無難でしょう。
【６】電話やメールが来れば応答するが、自分からは連絡しない
「出ればそこそこ愛想のいい声なのがムカつく！」（20代女性）というように、なんとなく気がとがめて上辺だけ優しく応じてみても、心境の変化はすっかり見透かされているかもしれません。「女の勘にはかなわない」と白旗を揚げてしまったほうが、余計なトラブルを回避できそうです。
【７】頻繁に待ち合わせに遅れたり、ドタキャンする
「私が愛想を尽かすのを待ってるんでしょ！」（30代女性）というように、約束だけはしておいて、その時になって不誠実な行動を取るのも、女性を苦しめる仕打ちだと言えそうです。繰り返すと自分の良心まで麻痺しかねないので、最後まで誠意をもって対応しましょう。
【８】デートのプランを打診されても、あいまいな返事で煙に巻く
「GWの旅行の話をしてもスルー。『そのころにはもう別れてるし』って顔に書いてあるよ…」（20代女性）というように、先の話を避け続けたら、ぼんやりタイプの彼女でも「別れたいんだ」とピンとくるでしょう。気持ちが完全に冷めているなら、ダラダラとつなぎ止めておくのは残酷かもしれません。
【９】二人きりなのにスマホに熱中して、会話を避ける
「『一緒に過ごせばいいんだろ』みたいな態度がむかつく！」（20代女性）というように、義務のように彼女の前にいるだけで、顔すら見ようとしないのは、会うのを拒否するよりも失礼かもしれません。続けても誰の得にもならないので、別れたいなら早めに意思表示をしたほうがいいでしょう。
はっきりと言われなくても、女性は敏感に彼氏の変化を見抜いているようです。隠し通せるものではないのだと観念して、正直に気持ちを伝えるのが一番なのかもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計193名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼女が見ているのを承知で、別の女性にアプローチする
「５年も前の出来事だけど、いま思い出しても胸が痛む」（20代女性）というように、これ見よがしに、いそいそと次の恋へ足を踏み出すのも、相手に深い傷を残してしまうでしょう。たとえ恋愛感情は薄れていても、人として思いやりの気持ちは持ち続けたいものです。
「いまさら反省は求めないけど、話くらい聞け！」（20代女性）というように、聞く耳を持たずにいると、逆に叱責が長引く場合もありそうです。後腐れなく別れたいなら、彼女の気が済むまで言い分を聞いてあげたほうが、スムーズに事が運ぶでしょう。
【３】LINEメッセージが未読のままである
「既読無視は許せても、『未読』はつらい…」（10代女性）というように、「関心がなくなりました」と間接的にわからせるやり方は、相当なダメージを与えてしまうようです。心変わりを知らせたいなら、彼女に直接伝わる方法を取るのが優しさかもしれません。
【４】泊まる機会があっても、何もせずに寝てしまう
「端っこで背中向けることないじゃん！」（20代女性）というように、その気がなくなったことを露骨な態度でアピールするのも、あんまりな仕打ちでしょう。「結局、徹夜で別れ話をした」（30代女性）など、事態が急展開することも覚悟したほうがよさそうです。
【５】何かと理由をつけて、会う頻度を徐々に減らしていく
「その計画に気づいていないとでも？」（30代女性）というように、フェイドアウトしようと画策しているのがバレると、一瞬で彼女の怒りに火がつくようです。早い段階で「激高」に発展する可能性もあるので、悠長な作戦は避けたほうが無難でしょう。
【６】電話やメールが来れば応答するが、自分からは連絡しない
「出ればそこそこ愛想のいい声なのがムカつく！」（20代女性）というように、なんとなく気がとがめて上辺だけ優しく応じてみても、心境の変化はすっかり見透かされているかもしれません。「女の勘にはかなわない」と白旗を揚げてしまったほうが、余計なトラブルを回避できそうです。
【７】頻繁に待ち合わせに遅れたり、ドタキャンする
「私が愛想を尽かすのを待ってるんでしょ！」（30代女性）というように、約束だけはしておいて、その時になって不誠実な行動を取るのも、女性を苦しめる仕打ちだと言えそうです。繰り返すと自分の良心まで麻痺しかねないので、最後まで誠意をもって対応しましょう。
【８】デートのプランを打診されても、あいまいな返事で煙に巻く
「GWの旅行の話をしてもスルー。『そのころにはもう別れてるし』って顔に書いてあるよ…」（20代女性）というように、先の話を避け続けたら、ぼんやりタイプの彼女でも「別れたいんだ」とピンとくるでしょう。気持ちが完全に冷めているなら、ダラダラとつなぎ止めておくのは残酷かもしれません。
【９】二人きりなのにスマホに熱中して、会話を避ける
「『一緒に過ごせばいいんだろ』みたいな態度がむかつく！」（20代女性）というように、義務のように彼女の前にいるだけで、顔すら見ようとしないのは、会うのを拒否するよりも失礼かもしれません。続けても誰の得にもならないので、別れたいなら早めに意思表示をしたほうがいいでしょう。
はっきりと言われなくても、女性は敏感に彼氏の変化を見抜いているようです。隠し通せるものではないのだと観念して、正直に気持ちを伝えるのが一番なのかもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計193名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査