【Amazon：「HG 1/144 アリュゼウス」など 2次受注分】 3月25日 ページ公開・予約開始

「HG 1/144 アリュゼウス」

Amazonにて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」など2次受注分の販売ページを公開している。

今回Amazonにて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」の2次受注分の販売ページを公開。

3月25日15時ごろの時点では「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」は販売していなかったが、「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」は予約受付を実施していることが確認できた。

なお「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」に関しては、商品説明の文章にて招待販売の説明が記載されていたため、通常の予約受付ではなく招待販売になると推測される。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」

3月25日15時ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ